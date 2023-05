Os melhores restaurantes na Figueira da Foz para preparar a “Super Especial” do Rally de Portugal

A “Super Especial” da Figueira da Foz marca o regresso do Vodafone Rally de Portugal a uma cidade que serviu de palco ao início e final da prova entre 1995 e 1997. Desenhada junto ao Forte de Santa Catarina, aproveita o parque de estacionamento para criar uma arena artificial onde o público pode acompanhar a ação através das bancadas, com o Atlântico como pano de fundo. Realiza-se esta sexta-feira, dia 12 de maio, a partir das 19h00, com partida em frente ao edifício dos Paços do Concelho, efetuando cada piloto um percurso de 2,2 km, que abrange a zona do Forte da Figueira da Foz e o Parque das Gaivotas. Antes, ou depois da prova, aproveite estas sugestões do Boa Cama Boa Mesa para recuperar forças em seis restaurantes da cidade:

Luis Brandao

Caçarola 2

Abriu a 20 de maio de 1981, pela mão de Mário e Graça Esteves, e já é considerado uma instituição gastronómica da cidade. De um modesto espaço em frente ao Casino cresceu por vários andares, dispondo agora de quatro salas. O Caçarola 2 tem como especialidades a “Massada de lagosta”, a “Parrilhada”, com sapateira recheada, camarão cozido, amêijoa à Bulhão Pato, percebes, búzios e outros mariscos, e a “Mariscada especial”. Tente-se pela “Caldeirada à pescador”, feita “à moda da Figueira”. Preço médio €40.

Rua Bernardo Lopes, 85, Figueira da Foz. Tel. 233426930

Marégrafo

São os arrozes a aposta da ementa deste espaço. Há de “Línguas de bacalhau”, “Lingueirão”, “Lavagante” e “Lagosta”, corridinho, a pedir pão para aproveitar o molho. A “Massada de peixe com gambas” é outro prato a considerar, bem como a “Raia frita com arroz salteado com grelos” ou o “Linguado selvagem” e o “Robalo de linha”. No Marégrafo é dada atenção máxima dada às carnes, com o “Simmental Premium” e o “Entrecôte Angus” a saírem soberbos da grelha. Ótima garrafeira. Preço médio €30.

Rua 5 de Outubro, 76, Buarcos. Tel. 233433150

Olaias

Projeto de um casal, Mónica Gomes e Pedro Ferreira, o Olaias é um restaurante de ambiente informal e que tem dois eixos principais de atração: o arroz Carolino do Baixo Mondego e os vinhos. Por partes. Ambos partilham a preparação dos pratos, com Mónica mais focada nas sobremesas e Pedro nos principais, que acumula com a experiência de anos como escanção a chamar a atenção para a garrafeira. Preço médio €30.

Centro de Artes e Espetáculos, Rua Abade Pedro, 2, Figueira da Foz. Tel. 937408125

Puro Food & Drinks

Símbolo de modernidade na Praia da Claridade, diferencia-se por oferecer uma ementa de pequeno-almoço, outra de brunch, ao sábado e ao domingo, e pelo conceito de partilha. Nos favoritos constam o “Mexilhão ao vapor” ou o “Tataki de atum com maionese de wasabi”. Mais substanciais são o “Camarão tigre com linguine nero ao alho”, o “Bacalhau à Puro” ou o “New York steak”, de vazia maturada. No Puro Food & Drinks acompanhe a refeição com uma das sangrias especiais da casa. Preço médio €30.

Avenida 25 de Abril, 1, Figueira da Foz. Tel. 912439030





Pé na Areia

É o único restaurante da cidade em pleno areal, revestindo-se de vidro para dar a sensação de se estar literalmente com os pés na areia. Com tal localização, é o peixe e o marisco que impera na ementa, sendo fresco e passível de ser servido grelhado, em massas ou arrozes. Por ser a Figueira da Foz terra de sardinhas, no Pé na Areia há stock suficiente para as servir todo o ano. Nas mais elaboradas propostas encontra “Arroz de lingueirão com choco frito”, “Rodovalho à Bolhão Pato” e uma vasta oferta de cataplanas. Preço médio €30.

Areal Sul, Praia de Buarcos, Buarcos. Tel. 233104149





Bijou Restaurante

Casa centenária, fundada em 1912, tem como legado a criação das “Brisas da Figueira”, doce regional comercializado ainda hoje. No espaço de restauração, a aposta é feita na cozinha tradicional e regional em ambiente informal. No Bijou Restaurante aposta-se no arroz carolino do Mondego, que merece uma ementa especial, da “Cabidela” ao “Pato no forno”, e dos “Míscaros à moda da Tia Bá” ao marisco, com lagosta. Prove a “Raia à lagareiro” ou, para refeições mais apressadas, arrisque na “Francesinha de marisco”. Preço médio €30.

Rua Cândido dos Reis, 101, Figueira da Foz. Tel. 233434447