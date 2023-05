Fórum Vê Portugal transforma a Covilhã na capital do turismo interno

O Fórum Vê Portugal, que este ano decorre na cidade da Covilhã, entre 29 e 31 de maio, pretende discutir e enaltecer a importância do turismo interno,"injustamente desvalorizado por muitos" alerta Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP). Para contrariar esta tendência, dezenas de especialistas, autores de livros de viagens, autarcas e convidados vão, durante três dias descobrir caminhos para que este seja o fórum da família do Turismo em Portugal. O Fórum Vê Portugal é uma iniciativa anual do Turismo Centro de Portugal, que junta especialistas nacionais e internacionais para uma discussão alargada sobre o presente e o futuro do turismo interno. Covilhã sucede a Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco, Caldas da Rainha e Tomar. A nona edição do Vê Portugal assume uma forte componente de inspiração e criatividade, alinhada com a cultura vivida na cidade anfitriã, a Covilhã, cidade criativa do Design. Pretende-se, com isso, dar-se um impulso à reflexão sobre o tema do turismo interno, que fuja à norma. Simultaneamente, pretende-se propiciar uma experiência, na primeira pessoa, de alguns dos principais produtos turísticos da Covilhã e da Serra da Estrela, como a cultura, historia, património, natureza, gastronomia e vinhos.

JOAO PEDRO JESUS

Os trabalhos do encontro começam na tarde de dia 29 de maio e entre as 17h00 e as 19h00, o espaço do New Hand Lab recebe a segunda edição das "Reuniões B2B”. Esta é uma iniciativa cujo objetivo é juntar os agentes da oferta turística da sub-região Beiras e Serra da Estrela com operadores turísticos e agentes de viagens nacionais. O dia seguinte, 30 de maio, tem uma manhã preenchida com debates e apresentações no Teatro Municipal da Covilhã. A Sessão de Abertura do evento terá a participação de Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, Mário Raposo, reitor da Universidade da Beira Interior, Vítor Pereira, presidente da Câmara Municipal da Covilhã, e Nuno Fazenda, secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços. Seguem-se Jorge Sequeira, um dos mais conhecidos "motivational speakers" nacionais, que fará uma preleção a todos os presentes, com o tema "Dar ao Pedal - Destino e Partida Sem Igual" cabendo depois a Luís Osório, escritor e jornalista, cronista diário na TSF, apresentar um "Postal do Dia" especial. Às 12h00 tem lugar um debate “Turismo Interno - Desafios para Portugal”, moderado pelo jornalista Paulo Baldaia, a conversa com Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, e quatro presidentes de regiões de turismo, Pedro Machado, do Centro de Portugal, Luís Pedro Martins, do Porto e Norte de Portugal, Vítor Silva, do Alentejo, e João Fernandes, do Algarve.

A tarde do segundo dia desafia todos os participantes no "Vê Portugal" a "Inspirar para Criar, na Covilhã". Esta iniciativa, em parceria com o Município da Covilhã, o Museu de Lanifícios da UBI e o New Hand Lab, pretende estimular a criatividade dos participantes e promover os principais ativos turísticos do concelho.



A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, preside ao Jantar oficial “Vê Portugal”, na noite de dia 30. Um dos momentos mais altos do programa, este jantar já é uma tradição instituída em edições anteriores deste fórum. É a ocasião em que a Turismo Centro de Portugal homenageia empresas e personalidades destacadas no setor turístico nacional e regional, nomeadamente ao nível da Sustentabilidade, Restauração e Hotelaria, assim como a marca e a personalidade do ano. Durante o Jantar Oficial, serão também entregues os Prémios do Concurso de Empreendedorismo Turístico José Manuel Alves, instituído pela Turismo Centro de Portugal que distinguem projetos inovadores no setor do Turismo, e os Prémios de Teses Académicas, que incidem igualmente sobre o Centro de Portugal. As informações sobre estes prémios e as candidaturas estão disponíveis aqui. Ainda haverá tempo para a atribuição dos prémios “Best of Responsible Trails”. Estes são promovidos pela A2Z Consulting e distinguem anualmente os percursos ao ar livre (walking e cycling) que se destacaram no ano anterior pelas melhores práticas, com a atribuição dos “Best of Responsible Trails”, em três categorias (Inteligente, Conservação e Comunidade).

Pedro Cerqueira / Turismo Centro de Portugal

A manhã do dia 31 é integralmente dedicada a debater o turismo interno. Começa com o painel "Inspirar para Garantir a Sustentabilidade do Turismo", mais uma vez moderado por Paulo Baldaia e que terá como oradores Luigi Cabrini, presidente do Conselho de Administração do Conselho Global de Turismo Sustentável, Alfredo Vasconcelos, Co-Owner e Produtor Executivo do Boom Festival, João Leitão, professor e diretor da UBIExecutive Business School e do MBA@UBI e Presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, e Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Segue-se o painel "Marketing Territorial: como (re)criar e vender (bem) um destino", com dois grandes especialistas: Edson Athaíde, CEO & diretor criativo na FCB Lisboa e Luís Paixão Martins, consultor de comunicação. Depois, Augusta Carvalho, Gestora de Desenvolvimento e Sucesso Comercial do Cliente em Espanha e Portugal da Amadeus, fará uma apresentação sobre "Escassez de Recursos Humanos no Turismo: É a Transição Digital a Solução?" e Roberto Antunes, Diretor Executivo do Nest Portugal - Tourism Innovation Center, abordará "A Importância da Inovação e o Uso da Tecnologia na Cadeia de Valor do Turismo". O painel "Turismo no Interior do País - Desafios e Oportunidades" marca o arranque da tarde do terceiro dia. Já a caminhar para o final do encontro, haverá outro momento alto, que juntará quatro protagonistas no painel "Caminhos para o Futuro do Turismo Interno". São eles Cecília Meireles, advogada e ex-secretária de Estado, Adolfo Mesquita Nunes, advogado e ex-secretário de Estado, e Ana Jacinto, Secretária-Geral da AHRESP. Ainda por confirmar está a participação da Ministra da Habitação, Marina Gonçalves. Antes da Sessão de Encerramento haverá tempo para a apresentação do livro “Nenhum Turista Vai a Tucson – Viagens na América”, com a presença do autor, Alberto Gonçalves, e a editora do mesmo, Zita Seabra, pela Alêtheia Editores. A Sessão de Encerramento do Fórum Vê Portugal estará a cargo de Pedro Machado, Presidente da Turismo Centro de Portugal, Vítor Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal e, ainda por confirmar, António Costa e Silva, Ministro da Economia e do Mar. As inscrições, gratuitas, no Fórum "Vê Portugal" podem ser feitas aqui.