Entre o céu e a serra, festival de caminhadas regressa à Pampilhosa da Serra

Céu estrelado e certificado

Nos concelhos de Pampilhosa da Serra, Góis e Arganil a paisagem noturna mostra-se “clara e imaculada”, graças aos baixos índices de poluição atmosférica e à baixa luz artificial emanada na região. Por essa razão, este é um território que, além de oferecer “um céu celestial de perder de vista”, incluindo “estrelas, constelações, planetas e toda a galáxia”, é considerado um privilegiado observatório natural. Neste contexto foi atribuído ao Dark Sky Aldeias do Xisto a certificação internacional “Destino Turístico Starlight”, pelas excelentes condições de visibilidade, transparência e escuridão do céu, e ainda pela qualidade dos serviços turísticos

Para aproveitar estas condições naturais, a empresa Epic Land, com nova sede na Pampilhosa da Serra, promove, por marcação, o programa “Dia e Noite na Barragem de Santa Luzia”. Para um mínimo de duas pessoas, esta experiência começa com um percurso pedestre entre o Poço do Caldeirão, junto a Vidual de Cima, e o Casal da Lapa. Segue-se um passeio de canoa pelas águas puras e cristalinas da albufeira da barragem. “Até ao final da tarde dispõe de tempo livre que poderá usar para descobrir os melhores locais envolventes para relaxar”, explica a empresa. O jantar é no Bar da Cal, com vista privilegiada para o afloramento quartzítico em redor. Entre o jantar e a ceia, sempre com um guia a acompanhar, realiza-se uma pequena caminhada até Vidual de Baixo, “onde se poderá deslumbrar com o brilho do céu noturno.” Esta experiência completa-se com uma sessão fotográfica à luz das estrelas. Conte ainda com licor de medronho e a filhó espichada, um doce típico da região. Esta atividade tem um custo de €50, por pessoa.

Para o verão, a Epic Land conta disponibilizar, na praia fluvial de Santa Luzia, o aluguer de waterbikes (pranchas de stand-up paddle a pedais) e de “scooters de água elétricas”.