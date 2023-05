Num palacete dos anos 20 em Lisboa viaja-se pela gastronomia de várias regiões de Itália

Foi num ambiente animado e expectante que Marie di Ceglie fez uma demonstração ao vivo de como se prepararam os “orechiette” com massa muito especial e técnica apurada. A chef e mãe de Mauro Abignente, chef de pastelaria do Davvero, viajou diretamente da região italiana da Puglia até Lisboa para, em plena sala do restaurante, revelar a receita que usualmente reserva aos seus “bambini”, os filhos, abrindo desta vez uma exceção para quem degustou a ementa temática no restaurante da capital portuguesa.

RICARDO_SANTOS

Este foi o primeiro evento de uma série de jantares (€75) que propõem proporcionar um périplo gastronómico pelas diversas regiões italianas, juntamente com outras surpresas que fazem parte da agenda do Davvero durante o mês de maio. No dia 17 é possível experimentar algumas especialidades de Emilia Romagna, região situada a norte de Itália. A ementa inclui “Torta de acelgas e ricotta com mortadela”, “Ravioli di barbabietola e asparagi, Parmigiano di 24 mesi e aceto balsâmico di Modena” (“Ravioli de beterraba e espargos, molho de parmesão de 24 meses e vinagre balsâmico envelhecido de Modena”), “Cotoletta alla Bolognese con Frizzone”, (“Costeleta de vitela à bolonhesa com legumes da época”) e como sobremesa “Barozzi”. Na agenda está também um jantar da Liguria, localizada no nordeste do país da “pasta”, uma região delimitada pelo mar.

Para aproveitar a esplanada, com 24 lugares, abriu agora a temporada do Aperitivo, um hábito italiano de ao final da tarde tomar uma bebida acompanhada de um petisco, e também de música. Começa esta sexta-feira, dia 5 de maio, e vai acontecer todas as quintas-feiras estivais, entre as 17h30 e as 19h30.

A ementa do Davvero junta a cozinha do chef Isaac Kumi e a pastelaria do chef Mauro Abignente. O chef Kumi é natural de Treviso, uma localidade a 20 minutos de Veneza, trabalhou durante vários anos no Cipriani, uma das maiores marcas italianas fora de Itália, tendo passado por Abu Dhabi, no Dubai, em Ibiza e nos Estados Unidos, entre Miami e Nova Iorque, onde Cipriani detém sete restaurantes.

Em Lisboa, Isaac Kumi, seleciona de forma criteriosa todos os ingredientes, sendo a preservação da frescura e sabor da matéria-prima a sua principal orientação na cozinha. Siga as sugestões do chef e experimente o cocktail “Bellini” (sumo de pêssego e Prosecco), comece com o “Baccalá mantecato” (€8), uma brandade de bacalhau, polenta negra crocante, o “Carpaccio de carne do lombo, molho de queijo parmesão” (€20), “Tonno & Avocato” (€22), um tártaro de atum, creme de abacate, o “Risotto di zucca, radicchio, morlacco e speck”(€24), risoto de abóbora, rabanete, morlaco e speck, ainda os “Gnocchi caseiros de beterraba com molho gorgonzola”(€20). Pode ainda optar pelo “Linguado grelhado, legumes salteados, molho de fumet e limão”(€34), mas também “Saltimbocca alla romana”(€34), escalopes de vitela, com sálvia, presunto e puré trufado, e a vistosa e doce “Torta Meringa” (€8), um pão de ló com merengue italiano, chantilly de baunilha.

Pela mão do do chef Mauro Abignente há outras sobremesas capazes de retratar o genuíno sabor de Itália, como os “Canoli”(€8), o “Tiramisu” (€9) e, claro, o “Gelato” (€10), gelado de baunilha, avelã crocante e creme de pistáchio acabado de fazer. A equipa de cozinha promete “o gelado mais fresco de todos”, que também pode levar para casa.

Aproveite ainda o bar, com carta de cocktails de autor. No dia 13 de maio, o barman residente, Gonçalo Pinhal, revela como prepara Bellinis, Spritz e Negronis num workshop de cocktails e, no final, ainda leva consigo uma garrafa de Negroni. Admire a performance da cozinha aberta e as fotografias irreverentes nas paredes, as colunas de ferro, pintadas em tons de verde na sala e todo o design de interiores, idealizado por Rita Andringa, do Andringa Studio. Com uma atmosfera sofisticada, mas cool, pelo ambiente, equipa e serviço, décors, mas sobretudo uma dinâmica de agenda ligada à mesa italiana, o Davvero (Rua Artilharia 1, 70, Lisboa. Tel. 911771610) pode bem tornar-se um lugar incontornável para os vários dias da semana e momentos do dia. Se ainda não sabe o que fazer no Dia da Mãe, 7 de maio, entre as 12h30 e as 15h30, há Bellini Brunch, um compromisso habitual ao domingo no Davvero, mas que, nesta data particular, tem a oferta de uma sessão fotográfica profissional para mais tarde recordar (€49 com Bellinis incluídos).