Estes são os melhores locais em Lisboa e no Porto para assistir à coroação do Rei Carlos III

Passaram 70 anos desde que se assitiu à ultima coroação na família real britânica, o que faz deste um momento ímpar para várias gerações. A coroação do rei Carlos III e da rainha consorte, Camila, que decorre este sábado, dia 6 de maio, vai custar entre 50 e 100 milhões de libras, o que corresponde a entre 57 e 114 milhões de euros. Mais de 6 000 militares britânicos participam na cerimónia, que conta com cerca de 2000 convidados. Foi escolhido como prato oficial a quiche com espinafres, favas e estragão, considerado o prato ideal para partilhar nas festas de rua, no domingo. A celebração culmina com a colocação na cabeça de Carlos III da Coroa de São Eduardo, a peça central das joias da coroa britânica, usada apenas para coroações, erguida pela última vez com este propósito em 1953, por Isabel II. Em Portugal, a comunidade britânica está de olhos postos nos ecrãs onde será transmitida a celebração. Caso queira sentir o espírito britânico num dos mais importantes dias da história da monarquia britânica, siga estas sugestões do Boa Cama Boa Mesa e sinta-se como se estivesse no Reino Unido.

Restaurante Cimas

O Cimas English Bar foi fundado em 1942 por um escocês, capitão da Royal Air Force, ligado aos serviços secretos ingleses, durante a Segunda Guerra Mundial, com o nome de Cecil Basse, tornando-se assim ponto de encontro da comunidade britânica, e não só, no Estoril. Em 1952 muda de proprietário, mas preserva o espírito inglês, abandonando a vertente bar e abraçando a restauração. A base é a cozinha tradicional e regional e o foco é a caça: “Perdiz ao vinho Madeira” ou de escabeche, “Favada de caça”, “Lebre com feijão” e “Galinhola”. Prove ainda o “Salpicão de gambas” e os mariscos, “Caracóis Bourguignone”, o “Bacalhau no forno”, a “Sela de borrego” e os “Crepes Suzette”. No verão, almoce no terraço a ver o mar. Ainda hoje, apesar de serem em menor número, é frequentado pela comunidade britânica da linha de Cascais.

Avenida de Sabóia, 9, Monte Estoril. Tel. 214681413

Jamie's Italian

Apesar da comida não ser britânica, é um dos dois espaços em Portugal com o nome de um dos mais mediáticos chefs ingleses, Jamie Oliver, e, por isso, merece uma referência e até uma visita, no dia da Coroação. O restaurante Jamie's Italian, no Príncipe Real, É um espaço bonito e elegante, estilo bistrô, dividido em três pisos e com um total de 174 lugares: uma sala privada na cave, um bar, no piso térreo, onde existem diversas mesas e uma pequena mas convidativa esplanada. Aqui está também uma das cozinhas, com presuntos e malaguetas penduradas, e o forno, uma das peças centrais da oferta gastronómica de Jamie Oliver em Lisboa. No primeiro andar, encontra-se outra sala de refeições, com vista privilegiada para a Praça do Príncipe Real e uma segunda esplanada, no lado aposto, onde se pode apreciar Lisboa, com destaque para o Castelo de São Jorge. Aposte nas tábuas, para entrada, e depois opte entre as pizzas e as confeções mais elaboradas, como esparguete negro de tinta de choco e diversos ingredientes marinhos, como polvo, lula ou mexilhão.

Praça do Príncipe Real, 28 A, Lisboa. Tel. 925301411

The George Pub

Foi completamente renovado, com inspiração na série televisiva “Peaky Blinders”, mantendo a filosofia de um típico pub inglês. O menu do The George Pub foi transformado para apresentar propostas mais modernas, com a fusão da gastronomia inglesa com propostas do agrado do púbico nacional. Os hambúrgueres foram batizados com nomes como “Prince George” (€12.90), acompanhados de batata frita, queijo flamengo, cebola crocante, tomate, alface e maionese trufada, de “King George” (€14.90), mudando o queijo para cheddar, e com cebola roxa, bacon, cogumelos, tomate, alface e maionese de alho, e ainda o “Elizabeth” (€19.90) o maior em quantidade, leva dois hambúrgueres de 200 gramas. Há ainda o tradicionalmente britânico “Fish and Chips” (€14.90), servido com puré de ervilha e molho tártaro. Nas bebidas há 25 marcas de Gin e 40 Whiskies diferentes. Nas oito televisões da sala, vai ser possível assistir à coroação em direto.

Rua do Crucifixo 58, Lisboa. Tel. 911965630

Seventh Brunch Chiado

Há elementos na decoração que remetem para Londres, e parte da clientela, em especial na loja do Chiado, é inglesa, principalmente por ser um dos poucos locais na capital que serve o tradicional e genuíno “English Breakfast”, composto por ovos estrelados, bacon e salsicha; feijão branco em molho de tomate doce; tomate assado; cogumelos salteados e pão tostado, acompanhado de uma bebida quente à escolha (€17,90). Se pretender emoções fortes logo ao início do dia, pode fazer acompanhar este “English Breakfast” com um “Bloody Mary” (€6). No Seventh Brunch Chiado há mais três propostas de brunch, “American (€16,90), “Vegan” (€17,90) e “Lisbon” (€16,90) com ovos mexidos, caldo verde com chouriço, tomate assado e bolo do caco.

Calçada do Combro, 147, Lisboa. Tel. 913520624

British Bar

Foi inaugurado em 1919, mas antes de receber o nome de British Bar, chamava-se Taverna Inglesa e era onde se reunia a comunidade estrangeira. É considerada a cervejaria bar mais antiga de Lisboa. O escritor José Cardoso Pires era cliente habitual, e serviu de cenário para o premiado filme A Cidade Branca de 1983, realizado por Alan Tanner, sobre um marinheiro que desembarca em Lisboa. Habitualmente, no British Bar, há o “English Breakfast”, e sempre petiscos nacionais. Quem o frequenta, vai lá pelo ambiente britânico, com convívios regados a muita cerveja e whiskie, em especial em dias de jogos de futebol. Se alguma equipa inglesa jogar em Lisboa, é ponto de passagem obrigatória dos adeptos. Não deixe de ver o relógio do século XIX, em que os ponteiros giram ao contrário.

Rua Bernardino Costa, 52, Lisboa. Tel. 213422367

Oporto Cricket Club

Fundado em 1855 com o nome Oporto Cricket & Lawn Tennis Club, mudou para Oporto British Club em 1967, é um clube privado, com restaurante, alojamento, piscina e ainda campos de ténis, cricket e futebol. O acesso ao agora denominado Oporto Cricket Club é exclusivo a membros, que podem levar convidados para jantar, beber um gin no bar ou para um completo “English Breakfast”. Na agenda de eventos regular, há aulas de ioga, dança, e as sextas-feiras são sempre “Friday Tea”. No dia da coroação, está preparada uma festa especial para celebrar o novo Rei, sendo possível assistir, a convite de um membro. No Grande Almoço da Coroação, no Reino Unido, será servida uma quiche e o clube seguirá a mesma receita, servindo a quiche no Grande Almoço do Clube, no sábado, dia 6.

Rua do Campo Alegre, 532, Porto. Tel. 226052720

Bonaparte Pub

Apesar do nome remeter para um estadista e líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa, a inspiração britânica e irlandesa ditam a decoração, a banda sonora e o serviço deste mítico pub da cidade do Porto. O “Bona”, como é conhecido pelos clientes habituais, tem mais de 40 anos de história, e é procurado pelo ambiente, ao estilo britânico, pela música anos 80 e 90, pela transmissão de jogos de futebol em direto em ecrãs gigantes ou, por ser um dos locais onde se podem degustar diversas cervejas, whiskies, cocktails, ou provar uma das melhores francesinhas da cidade.

Praça Guilherme Gomes Fernandes, 40, Porto. Tel. 220962852