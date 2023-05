Explorar a beleza selvagem da Costa Vicentina em Aljezur

Entre areais extensos e outros escondidos no recorte das falésias, Aljezur descobre-se junto ao mar.

O surf dá fama mundial à região. Pode agendar uma aula experimental ou um campo de surf para aprender a equilibrar-se sobre as ondas na Aljezur Surf School. Em terra, aventure-se num passeio a cavalo proporcionado pela Carrapateira Extreme Tours & Activities, sedeada na Bordeira. Continue o percurso a pé ou de bicicleta pela Rota Vicentina, um conjunto de trilhos que totalizam mais de 450 km. Inserida no extenso Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, oferece paisagens únicas e uma diversidade de habitats costeiros.

Ao lado da Fortaleza de Arrifana, há uma década que este restaurante serve os melhores frutos do mar com vista panorâmica sobre o oceano. N’O Paulo as cataplanas e as mariscadas são a grande especialidade, mas também se aposta no melhor que a terra dá nesta região, como a batata-doce.

Tempo de descobrir a primeira unidade hoteleira com a classificação cinco estrelas em Aljezur. Em perfeita comunhão com a natureza, o Praia do Canal Nature Resort conta com suítes com rooftop ou piscinas privadas.