Tome nota: estes são os destinos em Portugal que deve visitar em maio

Acelere a fundo com os mais potentes carros que disputam o Rally de Portugal, prove as carnes de capoeira do oeste, os peixes de Sesimbra, e ainda os enchidos tradicionais de Monchique. Nos Açores acompanhe a segunda maior manifestação religiosa do país e em Mértola descubra o já tradicional Festival Islâmico. No mês das flores, saiba ainda tudo sobre orquídeas em Viseu.

As “Carnes de capoeira” de Arruda dos Vinhos

Faça um passeio pelas ruas da vila, a procurar sinais da conquista muçulmana, com passagem obrigatória pela “Rua da Costa do Castelo”, o que pode evidenciar a existência de um castelo ou forte senhorial. Descubra a lenda da mais famosa bruxa portuguesa, a “Bruxa da Arruda”, que se acredita terem sido uma sucessão de várias mulheres da mesma família, ainda hoje com descendentes em Arruda dos Vinhos, e viste os fortes da Carvalha, do Cego e do Passo, atualmente preservados na sequência do 2º centenário das invasões Francesas. Escolha depois um dos 17 restaurantes aderentes à “Mostra Gastronómica "Carnes de Capoeira" 2023”, que decorre de 1 a 31 de maio e prove “Galo de cabidela” no restaurante O Saloio, ou “Coelho à lagareiro” no restaurante O Barril. Se tiver tempo, percorra as margens do Rio Trancão e descubra a Cascata de Santiago dos Velhos.

Provar o peixe de Sesimbra

Com o tempo a aquecer, aproveite uma das muitas praias de Sesimbra, ou, se for amante das caminhadas, aproveite uma das muitas, desenhadas na Serra da Arrábida. Ganhe apetite para o almoço visitando o vasto património da vila, em especial o religioso, uma vez que reza a história que, no ano de 1534, a segunda esposa de Henrique VIII, Ana Bolena, Rainha de Inglaterra, deu ordem para serem deitadas ao mar todas as imagens sagradas, devido às lutas religiosas. Julga-se que terá sido esse o início da lenda e da crença no Senhor Jesus das Chagas. A imagem de Jesus crucificado apareceu na praia de Sesimbra e desde logo a localidade apadrinhou o Senhor Jesus das Chagas como padroeiro dos pescadores. Entre 7 de maio e 18 de junho aproveite as várias especialidades elaboradas com o peixe de Sesimbra, no “Festival Gastronómico Sesimbra é Peixe 2023”, e não se esqueça que, em Sesimbra, a 31 de maio, se comemora o Dia do Pescador.

Festas do Santo Cristo nos Açores

A maior festa religiosa dos Açores e a segunda maior do país celebra-se na 5ª semana após a Páscoa, de sexta a quinta-feira, que este ano calha entre 12 e 19 de maio. A devoção ao Cristo milagreiro vem do XVII e realiza-se, anualmente, por altura do Chamado Pentecostes. A Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, para a Festa do Santo Cristo, deslocam-se milhares de açorianos de outras ilhas, do continente e de muitos países de grande expressão de emigração açoriana, como os Estados Unidos, Canadá e Brasil. O Campo de São Francisco e o Convento da Esperança são ponto de encontro de convívio e de fé no Ecce Homo, “O Senhor das Ilhas”. Visite o tesouro do Senhor Santo Cristo, constituído por um vasto conjunto de peças de joalharia e ourivesaria que adornam a imagem, bem como as suas múltiplas capas, decoradas com fios de ouro e prata, e adornadas com inúmeras joias. Trata-se de um dos maiores tesouros religiosos do país. Participe nas procissões, e no tempo livre aproveite os banhos quentes, faça uma visita ao Parque Terra Nostra, ou aproveite o Octant Furnas, com suítes com piscina privada na cratera do vulcão.

Festival Islâmico de Mértola

Marcadamente cultural e patrimonial, com fortes raízes territoriais, o Festival Islâmico de Mértola tem como base o trabalho arqueológico realizado sobre o património de Mértola, referente ao período Islâmico, desde o fim dos anos 70. A importância e abundância dos achados arqueológicos encontrados no decurso dos estudos realizados, tornaram-se então determinantes para o conhecimento deste período histórico e afirmaram a importância estratégica que a antiga cidade de Mértola, assumiu, nessa época, como entreposto comercial de ligação ao “mundo mediterrânico.” Em 2001 realizou-se a 1.ª Edição do Festival Islâmico de Mértola. Realiza-se a cada dois anos, e o ponto alto da edição deste ano, de 18 a 21 maio, acontece nos 4 dias de mercado. No “souk”, os cabedais, as djellabas, o incenso, o sândalo, o chá de menta, as especiarias e a mistura de vozes dão cor, aroma e melodia às ruas da “vila velha” cobertas de tecidos coloridos. Nesta edição conte com espetáculos, oficinas de artesanato, exposições e muita gastronomia. Se procura sabores mais tradicionais, encontra-os no restaurante Alentejo, ou no Espaço Vila Velha.

Orquídeas em Viseu

No dias 20 e 21 de maio, a Junta de Freguesia de Barreiros e Cepões, em parceria com a Associação Portuguesa de Orquidofilia, o Município de Viseu e a Tillanvis, promove a I Exposição/Venda de Orquídeas de Viseu na Casa Paroquial de São Tiago de Cepões. A par da exposição e venda destas flores, haverá ainda lugar a workshops temáticos. Dia 20 de maio, pelas 15h30, José Costa, da Associação Portuguesa de Orquidofilia, fará uma formação sobre o "Cultivo de Cymbidium". Já dia 21 de maio, pelas 15h30, será Nuno Raposo, da Tillanvis, a falar sobre "Tillandsia, a Evolução de uma Bromélia". A exposição funcionará entre as 11 e as 19 horas no dia 20; e as 10 e as 18 horas no dia 21. Aproveite para conhecer a cidade, descubra os melhores restaurantes e, se gosta de pedalar, a A Ecopista do Dão, que utiliza a antiga linha ferroviária entre Santa Comba Dão e Viseu, desativada em 1988, ao longo de 49 km para caminhar ou pedalar. É a mais comprida de Portugal e uma das mais bonitas. Pode passar por alguns dos cenários do último filme da saga Fast & Furious.