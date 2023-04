Restaurante em Guimarães é o primeiro da Europa certificado como "Zero Resíduos"

"O restaurante passou a auditoria externa da MiZA, demonstrando ter conseguido implementar medidas de redução dos resíduos produzidos, assim como de incremento da reutilização e da reciclagem em todos os processos e áreas funcionais da sua atividade, tendo obtido duas das três estrelas possíveis do programa de Certificação 'Zero Waste Business', cuja implementação continuará durante 2023 e 2024", refere a associação ambientalista Zero, em comunicado enviado à agência Lusa.

A Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável, parceira em Portugal da MiZA, a entidade certificadora da “Zero Waste Europe”, explica que no processo de auditoria externa foram avaliados vários aspetos. "A política de compras e os princípios de cozinha km zero, a relação com fornecedores e produtores em circuito curto agroalimentar, e o diálogo constante com as referidas partes para reduzir as embalagens, otimizar o transporte dos produtos sem colocar em causa o correto do chef António Loureiro funcionamento interno do restaurante. Para além disso, foi assumido o compromisso de criação de um sistema de logística para transporte dos alimentos em recipientes reutilizáveis", lê-se no comunicado.

A Zero diz que, "complementarmente, a conceção do espaço teve em conta a reutilização de resíduos de antiga construção, a utilização objetos de cerâmica de artesanato local, bem como o recurso a toalhas de WC e guardanapos reutilizáveis de tecido, suprimindo as toalhas de mesa". Além disto, "existe igualmente um jardim vertical que serve para abastecer parte da cozinha com ervas comestíveis". Ao nível da recolha seletiva, a Zero indica que se "assinalam taxas acima de 90%, sendo que o indiferenciado está a ser constantemente monitorizado para aferir o grau de implementação da certificação".