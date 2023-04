Descobrir Vila Real em sete etapas

Porta de entrada para o Douro Vinhateiro, a cidade de Vila Real tem muito para descobrir, provar e visitar. Siga este roteiro em sete paragens, de um palácio a um campo de ervas aromáticas para pôr as mãos na terra, passando pelos melhores sabores da região.

Entre o jardim, o palácio e o vinho na Casa de Mateus

É um dos símbolos de Vila Real e merece visita prolongada. Centro dinâmico que reúne várias atividades ligadas à arte, concentra-se num sumptuoso Palácio do século XVIII de arquitetura barroca atribuída a Nicolau Nasoni. Conheça os sumptuosos salões recheados de obras e mobiliário de época e a profícua biblioteca, que reúne mais de seis mil títulos. Passeie pelos jardins bem cuidados, onde pontuam lagos, floresta, pomares, hortas e vinha. Porque o vinho é fio condutor da experiência, na Casa de Mateus também pode provar e adquirir vinhos de mesa e do Porto. As experiências requerem marcação prévia.

Casa de Mateus, Mateus, Vila Real. Tel. 916594404

Provar “Tripas aos molhos” na Casa de Pasto Chaxoila

Desde 1947 que na Casa de Pasto Chaxoila se provam petiscos regionais, como as emblemáticas “Tripas aos molhos” ou a “Mãozinha de vaca com grão”, ambos com clientes fiéis. O “Polvo no forno”, o “Naco da Cachena fatiado” e o “Cabrito assado” são algumas das sugestões para refeições de maior sustento. O vinho do Douro está em destaque no menu, assim como as sobremesas típicas do concelho. Prove a “Crista de galo”, recheada com doce de ovos, ou o “Pito de Santa Luzia”, com doce de abóbora. Com tempo bom, escolha um lugar na esplanada. Preço médio €20

EN 2, Borralha Tel. 259322654

Gastronomia e vinhos no antigo Cais da Villa

A memória alia-se à modernidade neste restaurante elegante, instalado num antigo armazém de mercadorias da estação ferroviária de Vila Real. No prato, os produtos da região, como a carne Maronesa, o porco Bísaro ou o cabrito, são reinterpretados com novas técnicas e empratamentos. No Cais da Villa vale a pena provar o “Carpaccio maronês com queijo Terrincho e folhas verdes”, os “Secretos de porco Bísaro grelhados com chutney de abacaxi” e o “Cabrito transmontano corado com alecrim”. Preço médio €50

Rua Monsenhor Jerónimo do Amaral, 6, Vila Real, Tel. 259351209

Mãos na terra nas Ervas Finas

Para Graça Saraiva, formadora da Escola de Hotelaria e Turismo de Lamego e consultora, a sua quinta é um ecossistema com valor alimentar, ou não fossem as ervas, as flores, as raízes, as cascas e os frutos comestíveis. Fundou a Ervas Finas, empresa sediada na aldeia de Fonteita, freguesia de Andrães, no concelho de Vila Real, onde realiza workshops por marcação. As atividades pedagógicas destinam-se a alunos das escolas de hotelaria e turismo, enquanto as ações experienciais são preparadas para chefs de cozinha. Ao todo, são cerca de 600 espécies. “Para quem cá vem, este jardim é uma espécie de éden”, comenta a fundadora da Ervas Finas. Entre as visitas à quinta e as atividades pode ficar a descobrir quais as ervas que melhor harmonizam com queijos ou um determinado vinho.

Rua da Mouta, 605, Fonteita, Andrães, Vila Real. Tel. 962822988 Artesanato, vinho e produtos regionais

Artesanato, vinho e produtos regionais

Junto à Casa de Mateus, este é um espaço para conhecer o melhor que a região tem para oferecer. O piso cimeiro é dedicado aos petiscos e vinhos, enquanto no térreo a aposta recai sobre artesanato, doces, azeites, vinhos e outras especialidades elaboradas nas imediações. No Vinho & Tretas Wine and Stuff pode ainda fazer provas dos néctares locais.

Largo dos Condes, Mateus, Vila Real. Tel. 259378444