Com jardim tropical e quartos renovados, hotel icónico de Vilamoura celebra 35 anos

Os 35 anos de existência ditaram um “refresh” na decoração e nos serviços do emblemático Tivoli Marina Vilamoura, um cinco estrelas com localização privilegiada, em plena marina de Vilamoura, no Algarve. Após três meses de portas encerradas para remodelações de fundo, reabre com atmosfera renovada, pronto para regressar aos tempos áureos de glamour a que sempre habituou os hóspedes.

A sofisticação é a mesma, mas agora com cores mais claras e uma maior ligação ao exterior, que se estende aos restaurantes, agora mais direcionados para “passante”. Uma das maiores intervenções teve lugar no lobby, que ganhou um enorme jardim tropical constituído na sua maioria por plantas autóctones, a contrastar com a imponência dos mármores e das enormes colunas. O espaço abre-se não só graças às entradas de luz natural, mas também nos brancos e tons areia, nas madeiras, e nos apontamentos de azul e verde que remetem para o mar. Ganhou também um ponto de alta pastelaria francesa, o Glee Boutique Café, que apresenta criações do chef Patrick Mestre, entre as quais os instagramáveis macarrons e éclairs.

Objeto de intervenção foi também a quase totalidade dos 383 quartos (a partir de €135), 21 dos quais suítes, que estão ainda mais confortáveis e elegantes. Na decoração o mote é sempre a praia e o mar, quer seja nas cores – brancos, beges, azuis e verdes –, quer seja nas riscas dos tecidos leves e frescos, que vão buscar inspiração às velas dos barcos. O mobiliário nas varandas dos quartos é novo e proporciona a sensação de prolongamento do interior até ao azul do mar, em frente.



É também dentro dos quartos que poderá usufruir de uma das maiores inovações desta remodelação, o “in room dining”. Ou seja, “levar a experiência de um restaurante para o quarto”, conforme explica Hugo Gonçalves, o diretor-geral do Tivoli Marina Vilamoura. A ideia é usufruir de uma refeição clássica com toda a privacidade e com uma vista privilegiada, “como há poucas”, para o oceano ou para a marina.

No departamento gastronomia, as novidades estendem-se também aos restaurantes. O The Argo Cocktail, onde brilham os cocktails de autor, tem nova decoração, mais elegante e sofisticada, e a varanda, ex-libris do espaço, apela aos finais do dia ao ar livre e funciona como chamariz para o exterior. Também o restaurante Voyage, onde se serve o pequeno-almoço, ganhou novo conceito e polivalência, com diversos recantos que permitem transformá-lo em espaços diferenciados e que começará a acolher refeições temáticas. Já as áreas exteriores ganharam a exuberância de um resort de praia, conferida na maioria devido à presença de 70 novas palmeiras que decoram e dão sombra. Também a piscina mereceu renovação, que a tornaram mais moderna, ecológica e apelativa para as famílias, já que passa a ter uma zona baixa onde é possível estar na companhia das crianças. Destaque ainda para o Spa, numa área de 2400m2 com piscina, sauna, banho turco e 11 salas de tratamento.





Completa-se a oferta com as valências Puro Beach, na praia e no interior do resort. No areal conte com área lounge, restaurante e espreguiçadeiras, que casam com um ambiente sempre animado, enquanto no espaço exterior do hotel, o Purobeach Poolside, exclusivo para adultos, serve snacks, cocktails e música vibrante a cargo de um DJ. Para o diretor-geral, Hugo Gonçalves, esta renovação “marca um novo começo” do Tivoli Marina Vilamoura (Marina de Vilamoura, Vilamoura. Tel. 289303303) que, “nos últimos 35 anos, soube estar sempre à frente do seu tempo, fruto do trabalho incansável de uma equipa focada em prestar um serviço inovador e de excelência e que hoje tem um produto renovado para poder superar ainda mais as expectativas dos clientes”. Com uma localização privilegiada, a dois passos do areal de Vilamoura, o hotel celebra 35 anos e mantém-se como referência na oferta de alojamento do Algarve.