Paraíso da talassoterapia, hotel de luxo no Algarve, reabre com campos de pickleball e novos programas de bem-estar

Reabriu dia 1 de abril, com novidades que prometes surpreender já este verão, o Vilalara Thalassa Resort, a começar com um novo programa para o Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa, considerado um dos melhores Centros de Talassoterapia em Portugal. A renovação do espaço do wellness center convida os hóspedes a embarcar numa viagem de relaxamento e a renovarem-se com as soluções de bem-estar e de self-care oferecidas pelo resort.

Mas há ainda novidades na oferta de restauração do Vilalara Thalassa Resort. Há novos chefs de cozinha, de raízes algarvias, que vão, nos diversos restaurantes da unidade, apresentar vários conceitos. No restaurante gastronómico, o B&G, a filosofia é o minimalismo. Liderado por Diogo Pereira e com vista privilegiada sobre o mar, serve produtos locais, tais como os carabineiros, os raríssimos milhos aferventados de Monchique ou ainda a alfarroba numa degustação de sete momentos.