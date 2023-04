Ricardo Costa tem nova casa: com vista panorâmica, o Mira Mira revela o lado mais descontraído do chef

São mais de 13 anos ao comando de um restaurante que soube colocar Vila Nova de Gaia no mapa da gastronomia internacional. Com duas estrelas Michelin e um Garfo de Platina do Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, o The Yeatman conta, desde a origem, com o chef Ricardo Costa aos comandos do conceito gastronómico que, com técnica e talento apresenta, a cada estação, uma interpretação muito própria da cozinha portuguesa e regional.

Desde esta quinta-feira, 20 de abril, é possível ficar a conhecer uma versão mais simples, casual e divertida da cozinha do chef no novo restaurante Mira Mira. Dotado de uma abrangente panorâmica sobre o casario do centro histórico de Gaia, o Porto e o rio Douro, o restaurante, inserido no World of Wine (WOW), espelha o gosto de Ricardo Costa não só na cozinha mas também na sala e no terraço, abrigado, perfeito para assistir ao pôr-do-sol, e que servirá de sala de refeições.