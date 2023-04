Em passeio pela Vidigueira entre arte, vinho e um hotel com praia privada

Abençoada por Baco, na ligação entre o Alto e o Baixo Alentejo, a Vidigueira é terra de vinhos, de vinhas, de talhas, de adegas e tabernas, onde nunca falta um brinde.

À boleia da Gerações da Talha, que organiza experiências, visitas e provas com petiscos, partimos à descoberta da Rota do Vinho de Talha, um legado com dois mil anos que é Património Cultural Imaterial da Humanidade. A viagem passa pela villa romana com produção vínica mais antiga da Península Ibérica e pelo Centro Interpretativo em Vila de Frades, um espaço moderno, interativo, com experiências para todas as idades onde pode também descobrir o artesanato local inspirado nas talhas e no vinho.



Nas encostas de Vidigueira, mais do que uma adega, a Quinta do Quetzal integra um restaurante e um centro de arte contemporânea que merecem visita. Piqueniques, passeios e provas na propriedade provam que “o vinho é uma arte”.

Antes de partir para o premiado wine hotel da Herdade do Sobroso, banhado pelo Guadiana que lhe oferece uma praia privada, percorremos ainda os diversos Trilhos do Guadiana.