O palácio em Lisboa que se tornou casa da mais fina flor mundial

A história do que é hoje o Olissippo Lapa Palace remonta ao ano de 1870 quando o Visconde de Porto Covo da Bandeira decide construir no bairro da Lapa uma bonita casa para oferecer a um dos filhos. Desapontado com a recusa do sucessor em viver ali, vende-a ao Conde de Valenças, um advogado de Coimbra que, em 1877, a transforma num palácio, dando ao local uma vida de glamour através das grandiosas festas que organiza para a mais fina flor da sociedade lisboeta de então. Grandiosa foi também a obra que transformou a vistosa casa num luxuoso palácio. De imediato mandou construir uma torre para que, logo de manhã, pudesse apreciar a vista de Lisboa e do rio Tejo, enquanto a grande área verde nas traseiras foi transformada no deslumbrante jardim ainda hoje existente.

Nos cómodos de hoje está patente a gloriosa história vivida no século XIX: a Sala Luís XV era o antigo boudoir das senhoras, onde conviviam recatadamente, segundo os costumes da época; no primeiro piso do palácio - hoje o piso nobre do hotel -, situava-se o quarto do conde e a sala de jantar; e a torre, agora parte do quarto da torre, era o quarto de vestir.

Alguns dos artistas que participaram na decoração foram Rafael Bordalo Pinheiro e o seu irmão, Columbano. Rafael criou para o Palácio móveis e azulejos, enquanto Columbano, conhecido como “o pintor das almas quebradas”, pintou as paredes e tetos da atual Sala Columbano, antigamente o salão de baile do Palácio. Muitas das figuras pintadas nas paredes eram aristocratas da época, como o Conde de Arnoso, o Visconde de Sacavém e também o filho mais velho do Conde de Valenças.

Em 1988, já na mão dos descendentes do conde, a casa é vendida à família Simões de Almeida, que a transforma no Hotel da Lapa. A reconstrução demora cinco anos, com o cuidado de preservar ao máximo a casa original, o que foi bem-sucedido. A antiga sala de armas, hoje com o nome de Sala Belém, ainda conserva o estilo original e os vitrais das Salas Columbano e Eça de Queirós são originais do palácio, bem como os móveis da sala Eça de Queirós, incluindo uma alcatifa secular.

Diversos quartos e a suíte do Conde de Valenças foram redecorados em 2003 com mobiliário nacional que recria os móveis originais de estilo D. João V, D. Maria I e D. José. A suíte Conde de Valenças e os cinco quartos localizados no piso nobre estão decorados com lâmpadas, espelhos e móveis recuperados da época original do Palácio. As pétalas com folha de ouro nas paredes da suíte Conde de Valenças (originalmente parte do salão de baile) foram restauradas, em conjunto com os dois enormes espelhos da sala de estar. Todos os espaços contam com decoração sóbria e elegante - incluindo peças de porcelana da exclusiva marca Vista Alegre -, extensível aos dois restaurantes e ao bar. No Lapa Spa by Elemis há massagens que induzem à descontração e à cura. A piscina exterior é aquecida entre os meses de maio e setembro.



Símbolos de sofisticação e tradição, há rituais que nunca desapareceram do Lapa Palace (Rua do Pau de Bandeira, 4, Lisboa. Tel. 213949494), desde o atendimento personalizado ao pontual Chá das Cinco. O hotel, distinguido com o prémio “Mérito 20 Anos” pelo Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, marca presença no Guia há desde a primeira edição.