Com sopa de francesinha e coelho à caçador, esta ementa é um tributo à primavera no Douro

Entre a costa e a montanha desfilam entradas, petiscos e tachos, emblema da cozinha tradicional portuguesa que aqui é celebrada a todo o momento. “Se sairmos do Porto, basta andarmos 100 quilómetros para qualquer lado e veremos que o mesmo prato será cozinhado de modo diferente. O que eu faço é conhecer o que se faz na zona onde me encontro e, a seguir, fazer a minha própria interpretação”, define o chef , que se inspirou em produtos e receitas da região para criar esta ementa.

O terraço sobre o rio e o Porto pede almoços e jantares prolongados sempre que o tempo convida. Mas no interior, os enormes cestos de vindima conjugados com a sofisticação da decoração de Nini Andrade Silva remetem para a magia do Douro, as curvas dos socalcos e o vinho. Ao almoço ou ao jantar, o restaurante Dona Maria, do The Lodge Porto Hotel , oferece uma nova carta de primavera-verão onde marcam presença pratos tradicionais das regiões do Porto e do Douro, interpretados pelo chef João Vieira.

O chef foi desafiado a recriar um prato típico da costa norte, a “Pescada à Poveira” e o resultado pode ser saboreado numa interpretação pessoal da receita tradicional: “ Pescada à Poveira, a nossa interpretação ”. Nas carnes, o destaque vai para o “ Lombo de porco preto corado com vieiras, esparregado de nabiças com sabores alentejanos ”, uma viagem entre terra e mar.

Do tacho chega um dos favoritos da casa, o arroz, neste caso o “ Malandrinho de tamboril e gambas ”. Elaborado no forno, serve-se também o “ Coelho à caçador albardo em couve e nozes, com arroz de miúdos e vinho tinto ”.

Desde sempre comprometido com as receitas tradicionais, de tacho e conforto , o restaurante Dona Maria continua a apostar nos petiscos, entradas e tachos de sabor tradicionalmente português. Nesta nova carta, servida ao almoço e ao jantar, destacam-se entradas como a “ Empada de perdiz de Vila Nova de Foz Côa com salada de erva-benta e lavanda ” e a “ Sopa de Francesinha ”, um creme de tomate coração de boi assado encimado por uma mini francesinha.

Outra opção são os “ Aromas frescos de tributo à Primavera com suspiros de Verão ”, um elogio às estações quentes numa sobremesa floral, com aromas de jasmim, lavanda, sardinheira e suspiros de verão capaz de despertar todos os sentidos.

O Douro volta a ser sublinhado à sobremesa caso escolha a “ Barrica com Touriga Nacional ”, que replica uma barrica – mais especificamente a escada junto ao bar do hotel, elaborada a partir de uma pipa desconstruída - onde é servida a sobremesa, uma sopa de vinho.

Cocktails envelhecidos e wine flights

No bar do The Lodge também se elogiam as melhores referências locais, seja na abundância de vinhos disponíveis, tranquilos e do Porto – é possível fazer um wine filght de cinco referências – como num dos grandes bestsellers. São os cocktails envelhecidos em pequenas barricas de vinho do Porto de 20 litros. Há cinco disponíveis, entre os quais uma versão de Negroni e outra do Manhattan, cujo envelhecimento em dá origem a um cocktail mais intenso: fortifica os aromas, criando espírito, corpo e balanceando as notas de madeira.

Também para harmonizar com a refeição existe uma ampla carta de cocktails, entre os quais se destaca o Dona Maria, elaborado com vinho branco do Douro, uva-branca, cravinho Saint Germain, vodka, puré de maçã verde, manjericão e clara de ovo. Antes de chegar à mesa ainda é pulverizado com perfume de laranjeira. Apesar da intensidade, liga bem com a maioria dos pratos da refeição.

Porque estamos em território vínico, também pode harmonizar com uma das centenas de referências que pontuam a carta do restaurante e servem de decoração às paredes, com natural privilégio à região do Douro.