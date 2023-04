Memórias de infância e cozinha local chegam a Lisboa pela mão de jovens talentos

Dinamizar a oferta gastronómica e dar a conhecer a arte de jovens cozinheiros oriundos de diversas regiões do país são os objetivos da iniciativa “Unforgettable chefs: its all about passion”, que durante os meses de abril, maio e junho, acrescenta à ementa do Café Príncipe Real, o restaurante do hotel Memmo Príncipe Real, em Lisboa, propostas exclusivas de nomes emergentes da cozinha nacional. “No âmbito das várias curadorias que temos realizado, em vez de apresentarmos chefs conhecidos, decidimos trazer para esta iniciativa nomes menos sonantes, os que, como costumo dizer, se queimam e cortam na cozinha”, explica Jorge Fernandes, chef executivo do Café Príncipe Real e anfitrião do evento.

Já Paulo Duarte, managing director da Memmo Hotels, revela que “esta curadoria marca o início de um projeto Memmo que pretende mostrar nomes emergentes da gastronomia portuguesa”. “Mais do que um evento isolado” continua, “este será um projeto para repetir anualmente”. A iniciativa terá lugar na terceira semana dos meses de abril, maio e junho, ao almoço e ao jantar, com a apresentação de duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas.

Para inaugurar a iniciativa, nos dias 18 e 19 de abril, o chef Rafael Ribeiro, do Restaurante Estórias na Casa da Comida, em Lisboa, leva à mesa, como entradas, “Polvo, texturas de pimentos e puré de cenoura assada” (€12) e “Aveludado de robalo, crumble de coentros e camarão da costa” (€14). Como pratos principais sugere “Linguado, limão, pepino e arroz carolino verde” (€24) e “Bochecha de porco preto, limão e batata-doce” (€22), e para sobremesa “Mil-folhas de pastel de nata e gelado de framboesa” (€7) e “Panacota de maçã de Alcobaça” (€8). Segue-se, nos dias 20 e 21 de abril, o chef Carlos Torres, do restaurante Élebê, no Porto, com “Escabeche de perdiz” (€10), “A açorda e o sável” (€12), “Cabritinho em companhia de batata assada e arroz de forno” (€22), “Arroz pica no chão” (€40), sugestão para duas pessoas, “Rabanada da avó Augusta, gelado e vinho do Porto” (€8) e “Folhado do abade, acompanhado pelo Tawny 10 anos” (€9).

No mês de maio, a 16 e 17, toma conta da cozinha o chef Tiago Ribeiro, do Restaurante Brilhante, em Lisboa, que servirá “Ovo, favas e presunto” (€8) e “Cogumelos, couve-flor e avelã” (€12), “Bacalhau, feijão-branco, chouriço e romesco” (€21) e “Bochecha de porco, puré de bata, funcho e pera” (€23), “Rabanada, alperces e requeijão” (€7) e “Iogurte, pepino, maçã verde e sorbet de lima” (€8). Nos dias 18 e 19, o chef Samuel Duarte, do restaurante Pica Pau, também em Lisboa, que viaja até aos sabores de infância com “Croquetes de cabidela” (€8), “Gaspacho de cereja e gelado de cherovia” (€12), “Bacalhau e grãozada de sames” (€21), “Favas, barriga de porco e enchidos” (€23), “Tigelada da Beira Baixa e sorbet de ginja” (€7) e “Banana da Madeira, maracujá e cereja do Fundão” (€8) .

Finalmente, em junho, para encerrar a mostra, o chef Francisco Sant´Anna Leite do Bodegón, em Cascais, dá a conhecer o seu menu, “Portobello recheado com brie, chalota e pinhão” (€8), “Empanada de rabo de boi com picadinho de manga e abacaxi” (€10), “Camarão tigre, orzo e açafrão” (€25), “Costeletas de borrego, legumes e chimichurri” (€26), “Estaladiço de pera rocha com gelado de baunilha” (€7) e “Petit gateau de amêndoa, molho caramelo salgado e cardamomo, sorbet de limão” (€8). De 20 a 23 de junho, é a vez do chef Fábio Santos, do Restaurante Nabão, em Tomar, presentear os comensais com as suas propostas de “Empada de moelas de galinha” (€9), “Torricado de barriga de carpa, camarinhas e coentros” (€11), “Tiborna de bacalhau e broa de milho” (€22), “Rabo de boi, papardelle e queijo da ilha” (€23), “Fatias de Tomar, nozes e canela” (€7) e “Morangos, merengue e manjericão” (€8).