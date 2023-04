Balões de ar quente, paisagem e música eletrónica: bem-vindos ao Sabor & Vilariça Ballon Fest

Todas as experiências do evento são gratuitas, mas obrigam a reserva, através da página oficial do Sabor & Vilariça Ballon Fest , onde também pode conhecer o programa completo da iniciativa.

Entre 26 e 30 de abril, os municípios envolvidos promovem diversas iniciativas ligadas ao balonismo e de divulgação de atividades de natureza, gastronomia, património, saúde e bem-estar.

"Ao olharmos para o Vale da Vilariça ou para a paisagem esmagadora dos Lagos do Sabor, o Douro ou o Vale do Tua, percebemos que o balonismo poderia ser uma âncora para a promoção turística nestes territórios", referiu o presidente do Turismo do Porto e Norte, João Pedro Martins, na apresentação da iniciativa. Um evento que, nas palavras de Eduardo Tavares, presidente da Associação de Municípios do Baixo Sabor, ajuda a promover um "território de excelência, onde se reúnem vários selos da UNESCO”, mais especificamente o das duas paisagens classificadas Património Mundial: a Arte Pré-Histórica do Vale do Côa e o Douro Vinhateiro.

Segundo avançou o Turismo do Porto e Norte, o peso económico do balonismo é de dois milhões de euros e estima-se que em 2022 tenham sido transportados cerca de 7500 passageiros por todos os operadores, sobretudo em voos de natureza turística.