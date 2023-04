De pitau, à lagareiro e enxambrada, raia é estrela de festival gastronómico na Figueira da Foz

São 12 os restaurantes da cidade da Figueira da Foz que, de 14 a 23 de abril, centram o foco das ementas na raia. Peixe popular em terra de pescadores, é o ingrediente principal da “Raia de Pitau”, um prato típico desta zona balnear, que já nos finais do século XIX fazia as delícias dos banhistas. É feito cortando o peixe em “pencas”, nome que se dá na Figueira da Foz às tiras da raia cortada de alto a baixo, temperando-se depois com sal. É servido com batatas cozidas e coberto com pitau, um molho feito com azeite, dentes de alho, louro, colorau, vinagre, um pouco de pimenta e fígado da raia. Cada prato tem um preço fixo de €14,50, podendo, os restaurantes aderentes, vendê-lo por um valor mais baixo. A organização do evento está a cargo da Associação Figueira com Sabor a Mar.

No restaurante A Cantarinha (Travessa da Rua das Tamargueiras, 3, Figueira da Foz. Tel. 233432801) além da “Raia de Pitau”, há ainda “Raia à Lagareiro” e “Raia à moda da Figueira”, uma receita em que a Raia é abafada na sertã e acompanha com batata cozida e mexilhão. No Aldente (Rua 5 de Outubro, 80, Figueira da Foz. Tel. 233098017) há “Raia de Pitau” e no A Ver o Mar (1ª Travessa Beira Mar, 5, Figueira da Foz. Tel. 233049136) serve-se “Raia frita com arroz colorido”, “Raia de Pitau” e “Caldeirada de raia”.

Já no restaurante Bijou (Rua Cândido dos Reis, 101, Figueira da Foz. Tel. 233434447) a estrela é a “Raia de Pitau” e no Caçarola Dois (Rua Bernardo Lopes, 85, Figueira da Foz. Tel. 233426930), além da obrigatória “Raia de Pitau”, há ainda “Raia à lagareiro”, “Raia enxambrada” e, como entrada, “Raia frita”. No Caçarola 1 (Rua Cândido dos Reis, 65, Figueira da Foz. Tel. 233424861) aposta-se ainda na “Raia Frita com arroz do mar” e na “Caldeirada de raia”, além da “Raia de Pitau”.

A Casa Marquinhas (Largo dos Armazéns, Lavos. Tel. 233946399) entra neste festival com a “Raia à lagareiro” e com a “Raia de Pitau”, o Restaurante dos Armazéns (Largo Armazéns, 4, Lavos, Tel. 917956420) com “Raia de Pitau”, “Raia Alhada” e “Raia à Lagareiro”. Já no Kamone Bar e Petisqueira (Centro Náutico - Fontela, Rua da Vidreira, Figueira da Foz. Tel. 233046271) serve-se “Raia frita”, “Raia à lagareiro” e, claro, “Raia de Pitau”.