Mar, surf, peixe na grelha e um novo hotel para descobrir em Sines, berço de Vasco da Gama

Marca o início de uma viagem pela Costa Alentejana e justifica uma paragem prolongada. Descubra a cidade voltada ao mar, berço do navegador Vasco da Gama. Revisite a história do explorador que abriu caminho marítimo para a Índia, aqui nascido em 1469, entre as muralhas do castelo. Na praia de São Torpes, aventure-se numa aula com a Escola de Surf do Litoral Alentejano e percorra, a pé ou de bicicleta, os trilhos do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

O Atlântico inspira também o restaurante O Bejinha. Paredes meias com a lota de Sines, o peixe é rei da ementa, sob o lema “do mar para a grelha”.