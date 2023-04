No Funchal, Vasco Coelho Santos, Tiago Bonito e Louis Anjos são “Estrelas no Galáxia”

O Savoy Palace, localizado na cidade do Funchal, apresenta “Estrelas no Galáxia”. Trata-se de uma nova iniciativa gastronómica que se desdobra em três eventos exclusivos e limitados a 30 pessoas O palco é o Galáxia Skyfood, restaurante instalado no topo do hotel madeirense, recentemente distinguido com uma Chave de Ouro pelo Guia Boa Cama Boa Mesa 2023. Esta nova proposta da Savoy Signature acontece nas noites de 29 de abril, 1 de julho e 28 de outubro, com início às 19h00. Carlos Gonçalves, chef do restaurante Galáxia Skyfood é o grande anfitrião destas três noites que prometem ser memoráveis

Henrique Seruca

As constelações de sabores estão a cargo, respetivamente, de Tiago Bonito, que liderava a Casa da Calçada, em Amarante, Vasco Coelho Santos, eleito recentemente Chef do Ano 2023, e igualmente distinguido com Garfo de Ouro relativamente ao restaurante Euskalduna Studio, no Porto, e Louis Anjos, do AL SUD, em Lagos, galardoado com Garfo de Prata. Em três momentos diferentes, este trio de chefs tem total liberdade para entrar na cozinha de Carlos Gonçalves e, com os produtos madeirenses, criar uma verdadeira experiência gastronómica à mesa do Galáxia Skyfood.

Relativamente ao primeiro “Estrelas no Galáxia”, agendado para 29 de abril, o chef Tiago Bonito vai levar à mesa “Lírio, wasabi, couve-flor e algas”, a que se seguem “Camarão-vermelho do Algarve, ajo blanco, caviar e iogurte”, “Atum, chawanmushi, maracujá e jalapeño” e “Cherne, carabineiro, alcachofra-de-Jerusalém e açafrão”. Este menu especial conta ainda com “Novilho maturado, milhos, espargos verdes e trufa de verão” e, para finalizar, “Banana, vinho Madeira, requeijão e melaço”. Cada jantar da iniciativa “Estrelas no Galáxia” custa €150, por pessoa, sem bebidas. A harmonização vínica, a cargo de André Ferraz, escanção do restaurante do Savoy Palace, acresce €55 ao valor do menu de degustação.

Sobre o restaurante Galáxia Skyfood (Savoy Palace, Avenida do Infante, 25, Funchal. Tel.: 969882020) escreve a edição 2023 do Guia Boa Cama Boa Mesa: “A evolução é uma constante neste restaurante, onde o conceito de fine dining está marcadamente afinado. Faça-se a prova através da escolha de um dos quatro menus disponíveis. O experimentalismo é transversal, com destaque para a ‘Espetada de Wagyu, crumble de pão e alho’, a ‘Truta do Seixal, funcho e curgete’ ou o ‘Carabineiro, arroz carolino com jus de cabeça, alga nori grelhada e puré de limão’. ‘Poncha regional e amendoins’ é a sobremesa a descobrir.”