Das novidades ao mérito, uma viagem por 20 anos de Boa Cama e Boa Mesa (VÍDEO)

VÍDEO: Neste programa conheça o restaurante Marlene, em Lisboa, e o W Algarve, hotel inaugurado em maio, vencedores dos prémios Revelação atribuídos pelo Guia Boa Cama Boa Mesa 2023.

No ano em que celebra 20 anos, o Guia Boa Cama Boa Mesa distinguiu 19 alojamentos, entre hotéis e pousadas, e 18 restaurantes, que ano após ano, desde 2003, marcaram presença em todas as edições. Entre os distinguidos com o prémio “Mérito 20 Anos”, conheça a história do Pestana Palace Hotel, em Lisboa.

Para além do Chef do Ano, entregue a Vasco Coelho Santos, e do Prémio Carreira, atribuído a Justa Nobre, na vertente dedicada à hotelaria, o guia de 2023 distinguiu cinco Chaves de Platina, nove Chaves de Ouro e 16 Chaves de Prata. Nesta categoria estreou-se a Herdade do Sobroso, na Vidigueira.

O Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, que conta com o apoio do BPI e do Recheio, está disponível nas bancas por €18,90. Pode ainda aproveitar a campanha de descontos e oferta de portes.