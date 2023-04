No Ribatejo, a lampreia, o sável e as cilercas de Fátima Antunes conquistam clientes de todo o país

Aberto, primeiramente, como café, em 1979, A Lúria teve como fundador Francisco Domingos. À época, a abundância da lampreia permitia que fosse cozinhada e servida como petisco. “Era tão abundante naquela altura, que um pires custava cinco escudos”, conta Fátima Antunes, filha do então proprietário. Foi com a mãe e as tias que ganhou o gosto pela cozinha e, aos poucos, o tão apreciado petisco passou a ser confecionado por Fátima Antunes. A crescente fama associada a lugar de bem comer determina uma nova era na história d’ A Lúria. “Entrava-se pelo café e havia uma salinha ao lado. Foi assim que nasceu o restaurante”, continua a anfitriã desta casa que, hoje, soma a função de cozinheira com a de proprietária, que partilha com o marido e o filho, ambos com o nome Francisco Antunes.

A “Lampreia de arroz de cabidela” foi o primeiro prato a confecionar. Depois, criou a “Sopa de lampreia” e o “Paté de lampreia em cama de cogumelos”. A “Lampreia” (€40) é servida, na sua época, com arroz de lampreia. “Tenho pessoas que vêm do norte para comer aqui”, revela Fátima Antunes, que também enaltece a “Açorda de sável com sável frito” (€17). Esta receita de família entra mais tarde na ementa d’ A Lúria, mas, ainda hoje, é um dos pratos mais pedidos. As finas postas de sável irrepreensivelmente fritas e acompanhadas por açorda beirã com ovas deste peixe são irresistíveis!

“Ao longo dos anos, fui melhorando as receitas”, acrescenta esta cozinheira de mão-cheia, sem esquecer as famosas “Cilercas com ovos” (€12) e as “Cilercas assadas” (€14), nas entradas. A açorda de cilercas no pão é outra das criações de Fátima Antunes e acompanha o “Magusto de carnes” (€32/duas pessoas). Uma vez que se trata de um produto sazonal, “conservo em vácuo, para não perder a textura”, explica. “Cabrito na brasa” (€20) e “Cabrito no forno” (€22) são outros dos clássicos desta casa, onde todos os pratos são preparados com a dedicação de Maria Motta, nora de Fátima e Francisco Antunes, que dispõe da arte de bem cozinhar, e de uma equipa constituída por “pessoas que merecem a nossa gratificação”.