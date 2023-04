Neste templo em Évora celebra-se a cozinha típica do Alentejo

Manuel Oliveira, hoje com 66 anos, cedo começou na restauração, como era comum naquele tempo. Com a passagem dos anos, soube somar experiência na arte de bem receber e de servir à mesa. O mesmo esmero levou consigo há quase três décadas, quando decidiu abrir o seu próprio negócio. Em junho de 1996, fundou a Tasquinha do Oliveira no centro histórico da cidade de Évora. A seu lado esteve sempre a mulher, Carolina Oliveira, que ficou à experiência, na cozinha, por 15 dias e ainda hoje resiste, “porque gosta de cozinhar”, revela o proprietário.

A pouco e pouco, quem entrava com frequência pela porta da Tasquinha do Oliveira pediu que Carolina Oliveira passasse a incluir pratos de peixe e de carne típicos do receituário regional na ementa. O desejo foi concretizado. A sopa de cação, que evoluiu para o típico “Cação de coentrada” (€18), é um dos pratos dos primórdios do restaurante. O “Cordeiro no forno com batatinhas” (€20) tornou-se um clássico e o “Arroz de cabidela de galinha” (€17,50) ficou para sempre na lista de sugestões de Manuel e Carolina Oliveira, que permanecem de mãos dadas.

No início, reinavam os petiscos alentejanos. “Salada de favas com chouriço” (€5), “Salada de grão com bacalhau” (€5), “Carapaus de escabeche” (€7,50), “Perdiz de escabeche” e os “Ovos verdes” faziam as delícias da clientela. Apreciados eram também os “Espargos verdes do campo com ovos” (€13), os “Ovos de codorniz com paio” (€15), a famosa “Empada de perdiz com alho-porro” (€2,50) ou as finas e estaladiças “Pataniscas de bacalhau” (€2) eternizadas através da pena do crítico gastronómico José Quitério.

Cozinheira de mão cheia, Carolina Oliveira criou ainda a receita do “Bacalhau à Tasquinha” (€18) e eternizou as “Bochechas de porco preto com puré de maçã” (€18), prato representativo do património gastronómico do Alentejo. Em época de caça, não falta o “Arroz de pombo” e o “Suflé de espinafres com camarão” (€18) já ganhou fama.

Com o mesmo compasso do tempo, as paredes da Tasquinha do Oliveira ganham outra vida. Além dos pratos de cerâmica e de olaria antigos, recortes de jornais e outros registos acompanhados de fotografias do casal, foram preenchendo este espaço, tornando as memórias um despertar constante do olhar dos mais curiosos, que certamente continuam a preferir a “Sericá com ameixa d’ Elvas” (€6,50) de Carolina Oliveira. Ou as “Farófias” (€6), com doce de ovos, igualmente de louvar. “Tudo é feito cá em casa, pela Carolina”, assegura Manuel Oliveira, referindo-se também às sobremesas.

Com apenas 12 lugares disponíveis, a Tasquinha do Oliveira (Rua Cândido dos Reis, 45, Évora. Tel.: 266744841), distinguido com o prémio Mérito 20 Anos, no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, abre, de segunda-feira a sábado, apenas do almoço, sendo a reserva um imperativo, para garantir lugar.

