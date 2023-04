Ensopado, à Brás ou em hambúrguer, há borrego para todos os gostos no Alto Alentejo até 16 de abril

É um dos mais versáteis alimentos usados na região do Alto Alentejo, e vai estar à prova, até meio do mês de abril, em 120 restaurantes dos concelhos de Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre e Sousel. E não se pense que será servido sempre em poucas variações. O chef embaixador desta segunda edição da Quinzena Gastronómica Terras do Borrego, Jorge Peças, do Convento do Espinheiro, criou uma receita de “Borrego à Brás com tomate seco” que partilhou com quem a quiser preparar .

A continuidade destas quinzenas gastronómicas, afirma a organização, com a sua segunda edição, consolida a afirmação do concelho de Sousel enquanto Capital do Borrego , com uma marca territorial que já é reconhecida nacionalmente, baseada na importância histórica e económica do gado ovino, que ostenta a classificação de qualidade IGP (Indicação Geográfica Protegida) do Borrego do Nordeste Alentejano.

Mas há muito mais para provar. Na segunda edição da Quinzena Gastronómica Terras do Borrego, também chamada Terras do Borrego ’23, encontra ainda “Costeletas de borrego no forno” , “Hambúrguer de borrego” , “Carne de borrego à alentejana” , “Croquetes de borrego” e o incontornável “Ensopado de borrego” nos dos 120 restaurantes aderentes, que pode conhecer aqui .

A segunda edição das Terras do Borrego volta a contar com a assinatura do chef Jorge Peças, natural do concelho de Sousel, responsável pelos destinos gastronómicos do Convento do Espinheiro, em Évora, e que nesta edição tem a seu cargo a confeção de várias entradas e petiscos servidas nos 120 restaurantes espalhados pelos 15 municípios aderentes.

“Foi com orgulho que aceitei o convite para me tornar embaixador da primeira edição da quinzena gastronómica Terras do Borrego e foi também com orgulho que olhei para os resultados que foram alcançados e para o sucesso que tivemos junto de quem nos visitou. Foi, por isso, fácil voltar a responder afirmativamente ao convite para me envolver na segunda edição de uma iniciativa que tanto faz pela minha terra natal”, explica o chef embaixador da quinzena gastronómica.