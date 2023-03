Farta e forte: o melhor da gastronomia da Guarda em seis restaurantes imperdíveis

Descrita, com orgulho, como “farta e forte”, a gastronomia da Guarda, a mais alta cidade de Portugal, reflete os mais de 800 anos de história, as tradições e natureza envolvente, marcada pela serra da Estrela. No interior beirão, a Guarda oferece um receituário marcadamente serrano, apoiado nas carnes de porco, borrego e vaca jarmelista, a que se juntam os peixes de rio. O frio reconforta-se com caldo de grão ou sopa de vagens secas, mas é grande a fama do cabrito assado no forno, do bacalhau à Conde da Guarda, dos enchidos tradicionais, com destaque para a morcela, e do queijo da serra. Aceite o convite e sente-se à mesa destes seis restaurantes do concelho da Guarda e brinde com vinhos da Beira Interior:

Vallécula A ementa é maioritariamente serrana, com toque pessoal de quem busca a excelência no prato. O “Borrego na carqueja”, o “Galo estufado à moda antiga”, o “Bacalhau Valleculiano” e a “Truta-salmonada” permitem perceber bem a entrega na confeção. Na acolhedora sala, com decoração tradicional e elegante, o serviço é esmerado, envolvente e simpático, assegurado por Luís Castro, um filho da terra, casado com Maria Fernanda, que na cozinha dá brilho aos produtos locais. Na hora da saída pode adquirir, em frasco, um dos doces ou agridoces caseiros que acompanham diversos pratos. O Vallécula é um dos restaurantes distinguidos com o prémio Mérito 20 Anos , no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023. Preço médio: €35. Praça Dr. José de Castro, 1, Valhelhas. Tel. 275487123

Restaurante Alma Guarda Após 30 anos na Galiza e nas Astúrias, António Pinheiro regressou às origens para, em 2022, abrir as portas do Restaurante Alma Guarda , onde trabalha os produtos regionais de acordo com o receituário tradicional e dá a conhecer os sabores que trouxe de Espanha. No espaço que tem atualmente 60 lugares – em junho fecha para obras de ampliação para ficar com mais do dobro da capacidade –, pode encontrar propostas como a “Lagarada típica do Mondego” e o “Borreguinho na brasa”, pratos estrela da casa. Muita saída têm também a “Costeleta de novilho maturada” ou o “Naco de alcatra Alma”. Nos peixes destacam-se duas propostas com sabor a Espanha: “Paella de marisco” e “Polvo à galega com batata”. Preço médio: €25. Lugar da Pombeira, EN16, Guarda. Tel.: 271032929

Aliança Restaurante Espaço onde se convida a experimentar os produtos da Beira Interior, combinados com sabores de outras regiões. O compromisso com a sustentabilidade e o desperdício zero, a tradição nas técnicas de confeção aliada a uma apresentação contemporânea resultam em propostas como “Porcalhona no caco”, perna de porco a baixa temperatura com molho de alho e mostarda, “burrito de camarão crocante com molho sweet chili” ou “Risoto de limão com camarão assado no forno”. A carne de vitela de raça Jarmelista, uma raça autóctone, tem espaço próprio no restaurante da Pensão Aliança , com propostas como “Pulled de Jarmelista em bolo do caco”, “Posta grelhada com maionese de alho e maçaroca tostada” ou “Costela mendinha assada com molho barbecue tostado no forno”. Os vinhos da Beira dominam a garrafeira. Preço médio: €30. Rua Vasco da Gama, 8 A, Guarda. Tel. 271222235

Nobre Vinhos e Tal

A lista dos vinhos é a primeira a ser apresentada, ou não fosse este um restaurante com uma irrepreensível carta, com mais de 400 referências, mas com a primazia dada aos da região. Petiscos vários e sugestões Do Mar e Da Terra são dados a conhecer depois. Os estufados do Nobre Vinhos e Tal merecem destaque próprio na ementa, bem como os hambúrgueres. À parte pedem-se os acompanhamentos e as saladas. O “Gelado de vinho do Porto” encerra com chave de ouro. Preço médio: €25

Largo Dr. Amândio Paul, 5, Guarda. Te l. 961765480

Marisqueira O Caçador

Casa de referência na Guarda para quem procura um manjar com marisco e peixe com frescura irrepreensível, com a ementa a acomodar especialidades carnais. O “Arroz de Marisco” é o mais pedido, seguindo-se entre as principais preferências pratos como o “Misto de marisco” ou as “Amêijoas À Bulhão Pato”, entre uma generosa oferta de mariscos cozinhados ou ao natural. O peixe fresco está numa montra para poder admirar e escolher. A Marisqueira O Caçador reserva também espaço para os incondicionais da carne com propostas inspiradas em várias regiões como “Cabritinho na brasa”, “Francesinha” e “Espetada à transmontana”. Preço médio: €30.

Rua Batalha Reis, 121, Guarda. Tel. 271211702