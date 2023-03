Do leitão à caldeirada de enguias, a Bairrada está na mesa ao longo de 15 dias

O restaurante Boteco Aveiro apresenta, por €20, propostas como “Rissóis de leitão”, “Cabidela de leitão”, “Tarte de lima merengada” e vinho ou espumante DO Bairrada, ou IG Beira Atlântico. Na Vagueira, o restaurante Faina Take Away criou um menu com “Petingas de escabeche”, “Chanfana”, “Cheesecake de ovos-moles” e vinho A. Henriques.

Nos menus a €35, o leitão assado vai à mesa em espaços como o restaurante Burguezia do Leitão, na Mealhada, que propõe “Pão regional, azeitonas aromatizadas e um rissol de leitão”, “Leitão assado da Bairrada com guarnição” e “Delícia da Burguezia” ou “Morgado do Bussaco”, vinho tinto ou branco Rama & Selas, ou espumante Messias Bruto. Na Churrasqueira Rocha conte com “Croquetes de leitão”, “Leitão”, “Doce de ovos com amêndoas” e copo de vinho ou espumante DO Bairrada, ou IG Beira Atlântico.

As enguias brilham no Boteco Águeda nas sugestões “Enguias fritas” e “Caldeirada de enguias”. Para sobremesa há “Cheesecake de frutos vermelhos” e, a acompanhar, copo de vinho ou Espumante DO Bairrada, ou IG Beira Atlântico. A Cabana do Pastor, em Murtede, sugere “Negalhos”, “Cabrito”, “Leite-creme” e “Copo de vinho ou Espumante DO Bairrada, ou IG Beira Atlântico.