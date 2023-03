Embalados pelo Cante Alentejano, há paisagens, queijos e vinhos para descobrir em Serpa

Ao som do Cante Alentejano, parta à descoberta de Serpa, conhecida como “Terra forte”. Aqui está sedeado o Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo que representou Portugal na UNESCO, em 2014, e garantiu a distinção de Património Imaterial da Humanidade para esta expressão cultural.

Conheça os sabores do Queijo Serpa DOP e do borrego, prato forte do restaurante O Alentejano, instalado num antigo celeiro. Prove os vinhos regionais e visite a nova Adega do Montado. Pode harmonizá-los com a ajuda da criativa Curadoria 100 Histórias, um olhar para o futuro a partir da história do queijo de Serpa, cujas primeiras referências remontam a 1905.

Visite o Parque Natural do Vale do Guadiana, território partilhado com o município de Mértola. De olhos postos na planície alentejana, há ainda tempo para descobrir um novo hotel que traz para dentro de portas a grandeza do Alentejo e para o Spa Alecrim puros momentos de relaxamento. A tranquilidade está assegurada no Serpa Hotel.