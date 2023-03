Entre o canto das aves e txacoli do mar, já pode conhecer a cozinha de Eneko Atxa ao almoço

Qualquer hora é boa para uma experiência de degustação preparada por Eneko Atxa. Nos novos almoços, servidos no restaurante Eneko Lisboa, que ostenta uma Estrela Michelin, quem se “aventurar” pode esperar precisamente a mesma vivência até agora só disponivel ao jantar. Com abertura de portas também ao almoço, o restaurante do conhecido chef basco mantém o padrão de serviço e oferece a complementar harmonização vínica da responsabilidade do sommelier Diego Apolinário, que privilegia a produção biológica ou de pouca intervenção e conta com alguns exclusivos na garrafeira, como o precioso Porta dos Cavaleiros 1982.

“Erroak” ("Raízes"), com pratos singulares que perduram e de índole mais terrosa, e “Adarrak” (“Ramas”), feito de novas criações e remetendo para o mar, são os dois menus, disponíveis ao almoço e ao jantar, no restaurante Eneko Lisboa. Ambos são sazonais e integram pratos representativos do Azurmendi, restaurante localizado em Larrabetzu, no País Basco, onde o chef foi agraciado com três estrelas Michelin, mas também propostas bem portuguesas, tirando partido dos ingredientes locais, um ponto de honra em todos os restaurantes do chef, tal como os ouriços-do-mar, o leitão, o azeite de Trás-os-Montes ou o pão de trigo do Alentejo. Está ainda disponível um menu degustação vegetariano, mas no caso da opção vegan é necessária a reserva com 24 horas de antecedência.

Francisco Nogueira

A experiência no restaurante começa sendo guiado até à sala onde o espera uma instalação que simula um pedaço de natureza pujante. Brinda com vinho txakoli “do mar”, feito de uvas das vinhas plantadas junto ao restaurante Azurmendi, guardado submerso no mar da Cantábria. Depois de recolhidas as garrafas, o resultado é colocado à disposição dos frequentadores dos restaurantes de Eneko Ataxo, onde se inclui Lisboa. Quem chega é também recebido pelo canto das aves. A ideia é viajar até ao País Basco. Alguns aperitivos estão pousados por entre a vegetação e, após esta primeira degustação, passa-se para a sala principal, ouvindo um piano como música de fundo. Sempre na penumbra, com as luzes estrategicamente colocadas sobre mesas e cozinha à vista, a degustação prossegue.

O menu de degustação “Erroak” (€144) inclui, atualmente, “Talo de peixe do dia”, “Ouriço em texturas”, “Trigo e gema de ovo biológico”, “Rabo de boi, caldo de legumes e bombons de Idiazabal”, “Bacalhau em tempura”, “Leitão e pesto”, “Abacate e manga”, “Azeitona preta, leite de ovelha e cacau”, terminando com o fantástico sortido de petit fours. Com harmonização de vinhos o valor do menu é de €235). Já “Adarrak” (€177) é composto por “Ovo trufado”, “Ostra e azeitona”, “Camarões da costa em essência de ervas”, “Horta gelada”, “Tartelete de bacalhau e zurrukutuna (sopa basca de alho e bacalhau)”, “Lavagante assado e descascado, com jus de pimentos na brasa”, “Pombo, vegetais da temporada e tosta de foie”, “Frutos vermelhos e manjericão”, “Brownie de café”, “Gelado de toffee e leite”. Se optar pela harmonização vínica o valor sobe para €297). Refira-se que apenas um prato é comum aos dois menus.

Francisco Nogueira

Destaque para o “Lavagante assado com jus de pimentos na brasa”, os “Camarões da costa em essências e ervas” e o “Rabo de boi em crosta de pão, caldo de legumes e bombons de Idiazabal”, pratos que são servidos no Azurmendi. Para os preparar, Eneko Atxa conta com o apoio diário de Lucas Bernardes, que trabalhou com o chef basco durante quatro anos em Espanha. Eleito por duas vezes como o chef do restaurante mais sustentável do mundo, Eneko Atxa instalou o restaurante Azurmendi, nos arredores de Bilbau, num edifício bioclimático, que produz própria eletricidade por painéis fotovoltaicos. A água da chuva é recuperada para rega e abastecimentos das casas de banho, reaproveitar as sobras, utiliza apenas materiais locais e amigos do ambiente e recicla todo o lixo. O chef tem ainda uma horta em que os respetivos fornecedores plantam o que fornecem ao restaurante, servindo de montra para que os clientes percebam como e cultivado aquilo que comem.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo chef para abrir um restaurante em Portugal e fê-lo pela mão do Penha Longa Resort. O restaurante Eneko Lisboa (Rua Maria Luísa Holstein, 15, Lisboa. Tel. 912411863) arrecadou a primeira estrela no Guia Michelin Portugal e Espanha em 2020, logo no ano seguinte à abertura. Com essa conquista, o Penha Longa passou a ser o único resort em Portugal com três restaurantes detentores de estrelas Michelin, incluindo, além de Eneko Lisboa, o LAB by Sergi Arola e o Midori.