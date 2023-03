Entre o Penedo Oscilante e os passadiços coloridos do Trilho dos Gaios

Uma vez aqui não dispense a ida até ao Miradouro Pedra da Sé , que se situa numa das encostas que vai dar à albufeira da Aguieira. A partir dos penedos graníticos da Pedra da Sé retenha-se em paisagens de cortar a respiração. Zona assinalada pelos entusiastas do geocaching , possui um instagramável baloiço no local que permite observar as vistas de forma ainda mais descontraída. É nesta zona que encontra um troço de via romana com uma extensão de 350 metros. Crê-se que a Via Romana da Pedra da Sé tenha sido construída no século I.

Na região Centro, o município de Tábua é brindado com formações naturais de grande beleza, que merecem uma visita. A mais emblemática é o Penedo Oscilante , também conhecido por "Cabana". Afloramento rochoso de grandes dimensões, que deve o nome ao facto de oscilar ligeiramente, como que desafiando as leis da física. Classificado como Imóvel de Interesse Público, fica próximo de Póvoa de Midões , numa encosta sobre o rio Mondego , e é um fantástico miradouro para apreciar as vistas para o rio e o concelho. O Penedo Oscilante, de forma retangular ovalada, é uma formação deveras imponente, com quatro metros de comprimento e três de altura.

Se gostar de pedalar tem trilhos de BTT, mas atenção ao nível de dificuldade, já que os terrenos são sinuosos. A recompensa está, porém, perto, no Rio Cavalos , onde pode refrescar-se depois do passeio, especialmente se o fizer no pico do verão. Aqui, encante-se com os Moinhos de Sevilha , três moinhos de água em granito – dois ainda funcionam - pertencentes à comunidade local e a inspiradora Cascata de Sevilha.

Águas refrescantes e cristalinas

Se escolher um dia de pura preguiça, com banhos de sol e mergulhos pelo meio, então reserve uma ida à Praia Fluvial da Senhora da Ribeira, na freguesia de Pinheiro De Ázere. Rodeado de floresta, este é um generoso espaço de lazer, com bastantes zonas verdes e de sombra. A cerca de 20 minutos de Tábua, e requalificada no verão de 2020, a Praia Fluvial da Ronqueira passou a ser acessível a todos, graças à cadeira anfíbia e à plataforma de acesso ao espelho de água. Além de vigiada, tem um posto de primeiros socorros, bar e cafetaria, e uma piscina flutuante com solário. O Centro de Formação Desportiva da Tábua (tel. 235410100), com posto no local, promove aulas Stand Up Paddle e canoagem.

Entre o Luso e o Bussaco

Ainda na região Centro aproveite para uma imersão na natureza em todo o seu esplendor, na Mata Nacional do Bussaco. Percorra os trilhos e os caminhos da famosa pela Via Sacra que culmina na Cruz Alta, um miradouro com vista desafogada. Considerada uma das matas “mais ricas em património natural, arquitetónico e cultural”, este espaço divide-se em quatro unidades de paisagem: Arboreto, Jardins e Vale dos Fetos, Floresta Relíquia e Pinhal do Marquês. Estão assinalados diversos trilhos, que ajudam a conhecer toda a mata, destacando-se o Trilho Militar, que evoca a Batalha do Buçaco e as invasões napoleónicas.

A entrada na Mata Nacional do Bussaco é gratuita para quem se desloque a pé ou de bicicleta. As visitas guiadas aos diversos trilhos temáticos só se realizam com grupos constituídos por quatro ou mais pessoas.