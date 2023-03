Monumental Dinner: Estrelas da cozinha francesa e portuguesa servem jantar especial no Porto

Uma constelação de estrelas brilha na noite de terça feira, 23 de março, no Le Monument. O restaurante do Hotel Monumental Palace recebe um jantar especial que traz pela primeira vez a Portugal o chef o chef francês Nicolas Fontaine para celebrar a primeira estrela do grupo Maison Albar em território nacional. A oito mãos, Julien Montbabut convida ainda o conterrâneo Benoît Sinthon, e o chef português Pedro Pena Bastos para juntos prepararem o Monumental Dinner. A celebração destaca o savoir faire francês e a qualidade dos produtos portugueses que têm vindo a ser descobertos e explorados pelo chef anfitrião, desde que chegou a Portugal para assinar a cozinha do Le Monument. Nos menus de degustação do restaurante, localizado no Monumental Palace, em plena avenida dos Aliados, no coração do Porto, vai relatando, a cada época, uma viagem gastronómica pelo país através dos seus ingredientes, onde alia o sabor e a criatividade às suas influências, técnicas e know-how franceses.

Para celebrar o reconhecimento do guia Michelin, com a atribuição da estrela ao Le Monument – a primeira do grupo Maison Albar em Portugal – o chef Julien apresenta um evento comemorativo com chefs que admira, conjugando memórias e descobertas por Portugal com a matriz francesa. O Monumental Dinner acontece a 23 de março e traz a Portugal pela primeira vez Nicolas Fontaine, chef executivo do Le Duende (**), do hotel Maison Albar L'Imperator, em Nîmes, para partilhar a cozinha com Benoît Sinthon, chef do Il Gallo d'Oro (** e *verde), na Madeira, radicado em Portugal desde 2004, e Pedro Pena Bastos, do Cura (*).

O menu exclusivo, de 12 momentos, une técnicas e memórias com forte inspiração francesa, ao mesmo tempo que destaca e valoriza os produtos e sabores portugueses, aos quais Benoît Sinthon e o chef anfitrião se têm dedicado. O jantar começa pelas 19h00 com welcome-drink e amouse bouche, seguidos da apresentação dos chefs convidados, na biblioteca do hotel Le Monumental Palace, e prosseguindo depois no restaurante gastronómico Le Monument. O Monumental Dinner custa €290 por pessoa e inclui harmonização vínica, que está a cargo do sommelier Diogo Sanches Pereira e do parceiro vínico Niepoort. As reservas podem ser feitas através do Tel. 22 7662 413.