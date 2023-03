Descobrir a natureza e a biodiversidade em dois parques transmontanos

Com o rio Tâmega como cenário, um passeio a pé por Chaves conduz necessariamente à Ponte Romana ou Ponte de Trajano, nome pela qual também é conhecido este ex-líbris da cidade transmontana. Se do alto da ponte a vista para o espelho de água conquista o olhar, junto às margens há um percurso que estimula os restantes sentidos. Uma vez aqui, é fácil perceber porque se dá o nome de “Margem dos Sentidos” ao trilho, uma pequena rota linear, bastante fácil e inclusiva, que integra elementos de interpretação do espaço natural e ambiental.

Este caminho pertence ao projeto “Trilhos de visitação do Património natural e cultural de Chaves”, que oferece mais cinco rotas de pequena e média dimensão, num total de cerca de 80 km de caminhos rurais, que passam por locais de interesse patrimonial e arquitetónico. Junto à Ponte Romana encontre-se o início da Ciclovia de Chaves, um percurso acessível a todos, quer seja feito de bicicleta ou a pé. Com 7 km de extensão, segue sempre o curso do rio Tâmega pela margem, passa pelo jardim da cidade com os seus cedros centenários e prossegue, já fora da área urbana, por terrenos cultivados. Antes de partir, prove os sabores regionais do restaurante A Talha .

Descobrir a fauna da Quinta do Rebentão

Fora da cidade, são diversas as opções para caminhadas e a prática de exercício físico em contacto com a natureza. A apenas 10 minutos do centro, há um recinto que promete agradar a toda a família. No Parque Botânico e Zoológico da Quinta do Rebentão existe não só um imenso espaço verde para ser explorado, como também uma grande variedade de animais para conhecer. Gamos, póneis, javalis, cabras, patos e faisões, são apenas algumas das espécies que podem ser observadas neste local.



O caminho ao longo do parque é apoiado por placas identificativas com uma breve descrição que permite melhor conhecer as espécies de flora e fauna existentes, bem como a observação de aves (birdwatching). No perímetro do recinto encontra um percurso pedestre, o “Trilho de Quinta do Rebentão”, com 14,5 km de extensão em percurso circular e dificuldade moderada. Após a visita não perca a oportunidade de apadrinhar uma árvore ou planta. Esta área integra ainda um parque de campismo, piscinas municipais e um circuito de manutenção.

Com um percurso substancialmente maior, a Rota Termal e da Água segue por uma viagem de quase 50 km, que leva o caminhante até à Galiza. Esta rota faz a ligação entre o património balneário de Verín com o de Chaves e Vidago, unindo as principais fontes, balneários e termas deste território transfronteiriço. A rota tem uma extensão total de 46,4 km.