A atração do Douro: há mais um chef premiado a abrir um restaurante na paisagem vinhateira

É com expectativa alta e entusiasmo que Óscar Gonçalves anuncia que, a partir de 5 de abril, vai ficar responsável pela cozinha do restaurante da Quinta do Tedo, em pleno Douro Vinhateiro. Com ele, vai o irmão António Gonçalves, para ser responsável pelas harmonizações vínicas do novo espaço. Leva o nome de Bistrô Terrace – Contradição – Família Geadas, e vai funcionar de quarta-feira a domingo ao almoço, servindo jantares apenas sexta-feira, sábado e domingo. Tem 30 lugares, mais 20 na esplanada e uma vista fenomenal para o Rio Tedo.

“Vamos criar uma ementa que seja uma montra do que de melhor a cozinha tradicional portuguesa tem para mostrar” diz Óscar Geadas. As propostas são inspiradas no que já servem no Contradição, em Bragança, mas, sem a filosofia da partilha. Apostam em produtos locais e transmontanos, sem deixar de fora os peixes da costa portuguesa, os mariscos e as carnes de excelência produzidas em Portugal. O chef, premiado com um Garfo de Ouro pelo Guia Boa Cama Boa Mesa e com uma estrela Michelin no G Pousada, localizado na Pousada de Bragança, explica que “a aposta vai recair em pratos como as bochechas de vaca, o porco bísaro, as várias peças de caça da região, sem esquecer o bacalhau e o peixe e marisco da nossa costa”.

No que respeita aos vinhos, António Gonçalves preparou uma garrafeira onde predominam as propostas do norte de Portugal, mas com presenças de outras zonas do país e até referências internacionais. A ementa, diz Óscar Gonçalves, irá ter “quatro entradas, quatro sugestões de peixe, quatro pratos de carne e quatro sobremesas”. Também disponíveis estarão alguns “queijos de excelente qualidade que Portugal produz, com duas apostas transmontanas, uma de queijo da ilha e outra de queijo da serra”.

O convite partiu da Família Bouchard que quer aliar neste espaço, aberto em 2016, a paixão pelos vinhos, gastronomia e enoturismo das duas famílias.

O preço médio ronda os €50 por pessoa. A equipa de cozinha e de sala, salvo uma ou outra contratação, será oriunda dos vários espaços que a família Geadas gere em Bragança, com a garantia de que Óscar Gonçalves estará na cozinha do Bistrô Terrace – Contradição – Família Geadas duas vezes por semana.