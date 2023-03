Descobrir a paisagem e os sabores de Coruche, a Capital Mundial da Cortiça

Região de confluência do Alentejo e do Ribatejo, a vila de Coruche é também a capital mundial do chamado Território do Montado do Sobro e Cortiça.

A bordo de um balão da Windpassenger – que dispõe do maior balão de ar quente do mundo a voar comercialmente - contemple a beleza da paisagem marcada por sobreiros e azinheiras alinhados na planície e pela frescura do rio Sorraia.

Material versátil e reutilizável, a cortiça dá origem a objetos como bolsas, carteiras, peças decorativas ou até postais. Na loja do Montado podem ainda ser encontrados produtos como as tradicionais cestas gulosas, peças com a chita de Coruche, e ainda mel e vinho. Produtos locais também celebrados no restaurante Sabores de Coruche, dedicado à gastronomia local, que serve os melhores sabores da lezíria, da charneca e dos rios.

Depois de uma visita ao surpreendente edifício do Observatório do Sobreiro e da Cortiça conheça o Ski Clube Quinta Grande, uma pista de esqui aquático num antigo campo de arroz. A poucos quilómetros de Coruche, descubra a Herdade das Onzenas, um refúgio em comunhão com a natureza, que integra uma coudelaria de cavalo Puro Sangue Lusitano.