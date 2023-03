Sável frito com açorda de ovas à prova em mais de 30 restaurantes de Vila Franca de Xira

O programa em torno desta Campanha de Gastronomia prevê provas de vinho na Quinta Municipal de Subserra , visitas a exposições patentes, passeios a cavalo, trilhos em Vialonga, música e ainda descontos em alojamento, lazer e produtos dos parceiros desta iniciativa. Algumas das atividades obrigam a marcação prévia junto do Posto de Turismo. Refira-se ainda, que os pratos de sável podem ser harmonizados com os vinhos “Encostas de Xira” , produzidos pelo município.

Entre os restaurantes aderentes (lista completa AQUI ) estão o Voltar ao Cais, em Alhandra, e o Morgado Taberna 2017, em Alverca do Ribatejo, que integraram a edição 2022 do Guia Boa Cama Boa Mesa.

Às portas de Lisboa e ribeirinho ao Tejo, Vila Franca de Xira promove, ao longo do mês de março, o maior emblema gastronómico do concelho: o sável, peixe, que na primavera escolhe o rio para a desova e que foi o principal responsável pelas migrações de Varinos e Avieiros para esta região.

Visitar o EVOA

O EVOA - Espaço de Visitação e Observação de Aves (tel. 926458963), em Vila Franca de Xira, integra três zonas húmidas de água doce, num total de 70 hectares. Estas lagoas são muito relevantes para as aves, sendo utilizadas como área de refúgio ou mesmo como local de nidificação. De modo a garantir a tranquilidade das mesmas e a maximizar a experiência e conforto na visitação, estão disponíveis três observatórios nas margens das lagoas, diversos pontos de observação camuflados e um centro de interpretação. Além de observações diárias, o EVOA disponibiliza dois tipos de programas, um pedestre, nos observatórios da lagoa Principal e da Rasa, e outro de carro elétrico, incluindo as três lagoas - Principal, Rasa, Grande — e a ponta da Erva. A observação tem a duração de 1h30, com o apoio de um guia (a partir de €14). Fique a saber que nos próximos dias 25 e 26 de março, o EVOA promove um workshop de identificação de aves do estuário do Tejo.