Ouriço do mar: o caviar português tem festival na Ericeira

Se a Ericeira deve o nome ao ouriço-do-mar, agradece-lhe, condignamente, ao ser o palco privilegiado de um dos eventos gastronómicos mais conceituados na zona de Lisboa. Organizado pelo consultor internacional Nuno Nobre e a Câmara Municipal de Mafra, a 7.ª Edição do Festival Internacional do Ouriço-do-Mar realiza-se entre os dias 10 e 19 de março para dar a conhecer e a provar aquele que já é considerado o “caviar de Portugal”.

Jorge Simão

Além de uma Mostra Gastronómica que vai decorrer em 25 restaurantes da região, as várias atividades do festival decorrerão no Mercado Municipal da Ericeira. Do programa, destaca-se a realização, nos dois sábados do evento, dias 11 e 18 de março, entre as 10h00 e as 12h00, das Oficinas de Ciência. A 11 o tema é Ouriço-do-Mar: Ouriceira 23 e será uma aula prática sobre os desafios que se colocam à criação de ouriços com base em estudos realizados pelo MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. Já no dia 18 de março, irá falar-se de Ouriço-do-Mar: Ecologia na Praça e, juntando as investigações do MARE e os conhecimentos dos projetos Ouriceira, proporcionará a quem estiver presente extensa informação sobre a espécie.

Durante as tardes dos dois fins de semana do festival, vai ser possível aprender a preparar ouriços. Serão realizados 12 show cookings, que, além da grande estrela do evento, o ouriço, incluirão produtos locais e terão cervejas artesanais e vinhos da região a acompanhar. Além da oportunidade de degustar ouriços acabados de abrir na Ouriçaria, há a possibilidade de observar como reconhecidos chefs, nacionais e internacionais, e escolas especializadas (Escola do Mar dos Açores e Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril) preparam e servem ouriços.

Entre os chefs presentes nesta 7ª edição do Festival Internacional Ouriço-do-Mar, destaca-se o grego Athanasios Kargatzidis, do Costa Fria, na Ericeira e do Baron, no Líbano, que se encontra em 16º lugar no 50 Best Restaurants Middle East & North África. Tony Salgado do Hotel Pestana Palácio do Freixo, é outro dos chefs convidados, bem como a peruana Valéria Olivari do restaurante Las Cholas, Bertílio Gomes da Taberna Albricoque e Paulo Morais do Kanazawa, recentemente premiado com uma estrela Michelin.