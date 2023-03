Arte, cultura e gastronomia: Festival do Arroz e da Lampreia anima Montemor-o-Velho

O arranque oficial está agendado para as 19h00 desta sexta-feira, dia 10 de março, mas ao longo de todo o mês 12 restaurantes do concelho servem os melhores pratos de arroz e de lampreia, entre outras especialidades regionais.

O Festival do Arroz e da Lampreia, em Montemor-o-Velho, realiza-se de 10 a 19 de março, com um programa de animação reforçado e ainda viagens de comboio turístico gratuitas.As viagens de comboio turístico realizam-se nos dias 11, 12, 18 e 19 de março, entre as 15h00 e as 18h00, com três percursos temáticos, onde será possível conhecer o património edificado, agrícola e natural de Montemor-o-Velho.

A 21.ª edição do Festival do Arroz e da Lampreia/Sabores do Campo e do Rio desenvolve-se em três vertentes: nos restaurantes aderentes, na tenda do evento e, ainda, no site do festival, onde estão disponíveis informações e conteúdos específicos.

Entre os dias 10 a 19 de março, na tenda montada no Largo da Feira estão disponíveis cinco tasquinhas, oito espaços de bares e petisqueiras, seis espaços de doçaria tradicional, uma zona infantil, um mercado de produtos endógenos, assim como um espaço de exposição de artesanato. A entrada neste espaço é livre.