Tabletes com insetos são a grande atração do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos

“Os insetos na alimentação são uma realidade, que em poucos anos será comum nos restaurantes em Portugal” garante Francisco Siopa, Curador do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, um dos mais conceituados profissionais do setor da gastronomia, sobretudo pelo trabalho que tem desenvolvido nos últimos anos em torno do chocolate, uma das suas grandes paixões. Diz ainda que “o mundo não vai conseguir alimentar toda a gente, se continuarmos a comer todos, o mesmo, e inevitavelmente, são precisas alternativas”.

No Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, que decorre entre 10 e 26 de março, Francisco Siopa vai fazer um Showcooking sob o tema “Chocolate e Insetos – o Marketing na Alimentação” onde explica que “consumimos apenas o que os nossos olhos vêm, mas, a maioria das vezes, não sabemos do que é feito”. Espera obter reações diversas, e que muitos dos visitantes não tenham coragem para provar estes chocolates. Outros irão provar e “muitos vão gostar, com toda a certeza”, assegura.

Nuno Conceicao

Em 2023, o tema da 19.ª edição do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos é a Banda Desenhada, aliando a animação e dinâmica da ilustração à mestria dos grandes chefs chocolateiros. A banda desenhada vai ganhar vida no chocolate e as personagens mais icónicas dos livros de quadradinhos transformam-se em deliciosas esculturas. Espere cruzar-se com o jovem repórter Tintim e a sua fiel companheira Milu, com o Homem-Aranha, a Mónica, os gauleses Astérix e Obélix, Tom & Jerry, Lucky Luke, e ainda o Pateta da Disney.

CarlosDuarte

Mas nem só deste doce se faz o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos. Américo dos Santos do Belcanto vai fazer uma “Sandwich gelada de presunto”, Tatiana Lopes do Eneko Lisboa leva a receita de “Chocolate e cerveja preta” e Flávio Silva da FS Bombons apresenta a receita: “Chocolate e a serra num momento doce e salgado”, entre outros.

Carlos Duarte