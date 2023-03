Maria Escandalosa, um restaurante dedicado às mulheres que desafiam as convenções

O Dia Internacional da Mulher é a data perfeita para inaugurar um lugar, que, em pleno Chiado, presta homenagem às “Marias”, o mesmo é dizer às mulheres. Dedicado a todas aquelas que tiveram e têm a coragem de ir “contra as convenções da moral e dos bons costumes de determinada sociedade, que chocam”, diz a chef Carolina Antony, ou seja, as “escandalosas”.

Assim que entra no novo restaurante “Maria Escandalosa”, percebe que a experiência é guiada pelo glamour, sem medo, como se estivesse num teatro. A decoração, à meia-luz, com velas e peças de antiquário de 1800, cria um ambiente de espetáculo. O staff desfila vestido para uma noite de gala e, ao fim de semana, a indumentária é ainda mais cintilante. Nas paredes, fotos de Nina Simone, Edith Piaf, Josephine Baker, Frida Kahlo, Lady Di e Audrey Hepburn, mulheres que exaltam a força feminina. Entre elas está também Carolina Antony, chef brasileira que se mudou para Portugal em 2018, quando o marido, o ator Marcello Antony, participou numa novela. No Brasil, o casal comanda “Yámã! Burger Vibration” e “Yámã! Rio Bar”, casas com hambúrgueres premiados, e desejam repetir a receita de sucesso em Portugal.

“Maria Escandalosa é um lugar único e com muita história para contar”, diz Carolina Antony, responsável pelo novo restaurante com o sócio João Fedorowicz. Apesar da decoração, a chef não pretende que este seja apenas um lugar com “ambiente temático”, mas sim onde se vivem “muitas experiências”.

Ao sentar-se à mesa, recebe a ementa “A Revista Mais Picante” que simula o programa de uma peça de teatro, e onde se lê: “O sagrado e o profano apresentam: Maria Escandalosa em O Amor de Afrodite”. As sugestões de pratos são divididas por atos. No primeiro ato surgem as entradas como a “Coxia escandalosa” (€10), que carrega no nome a brincadeira com as palavras “coxa” e “coxia”, local onde o elenco aguarda a entrada em cena. Consiste numa coxa com recheio de costela em cama de compota de maçã picante. A chef recriou o clássico cocktail de camarão e rebatizou-o de “Camarões Leloir” (€17), uma referência a Luis Leloir, químico e criador do molho Golf, em que o molho de cor rosada abre espaço para um sofisticado creme de leite de coco, tomate assado e queijo amanteigado. No segundo ato, prove “O ́que é que a baiana tem?” (€22), uma versão da moqueca, feita com camarão em creme de leite de coco e champanhe e finalizada com lâminas de coco aromatizadas no dendê.

Para os amantes de carne, recomenda-se o “Tornedor au poivre com petit pois à la française” (€32), um tornedó alto acompanhado de salada quente de ervilhas aromatizada com bacon. Um prato exibe o nome da chef, “Risoto da Carola” (€18), com lascas de bacalhau e finalizado com pesto de coentros. Também não podiam ficar fora da ementa, os hambúrgueres da “Yámã! Burger Vibration”, que são os favoritos de Marcello Antony. Uma das opções, o” Yámã Burguer” (€18), é um hambúrguer servido em pão brioche, secret blend de 180g, chutney de manga, Jerk Sauce e queijo Emmental maçaricado e rúcula. Quanto ao terceiro ato, é doce, tem dois atores principais, o “Creme de mamão-papaia” (€7), sobremesa que já foi um hit nos restaurantes brasileiros e que, agora, renasce regada com licor de cassis e crispy de framboesa, e o “Pain perdù”, rabanada crocante com sorvete de whiskey, areia de amendoim picante e folhas de erva-doce.

Para um espetáculo harmonizado, convém revisitar os clássicos intocáveis, neste caso cocktails que constam da lista do “Sagrado”, “Old fashioned” e “Manhattan”, aqui finalizado com cerejas ao Maraschino, e “Cosmopolitan” ou, no capítulo do “Profano”, as criações, que vão desde o ousado “Pornstar Martini”, com vodca de baunilha, xarope de maracujá e champanhe, ao “Sidecar”, uma mistura de conhaque, Triple Sec e rebordo de açúcar. Uma experiência para aplaudir de pé no Maria Escandalosa (Rua da Misericórdia, 118, Lisboa. Tel. 213461190).