Conheça o luxuoso hotel de José Avillez e Sofia Ulrich junto ao Alqueva

Chama-se Casa Nossa - The Lake Farmhouse e oferece, garante José Avillez, “Exclusividade, Privacidade e Conforto”. Fica na Herdade da Defesinha, Campinho, em Reguengos de Monsaraz, e é a última aventura do multipremiado chef José Avillez, e da sua mulher Sofia Ulrich, leitora compulsiva e fotógrafa amadora, desta vez, na hotelaria. Sem vizinhos, a propriedade apresenta uma casa ampla com 10 suítes e diversas áreas de descanso e de convívio com um total de 1500 metros quadrados e 65 hectares de paisagem natural e vistas deslumbrantes para o lago do Alqueva.

Apenas alugada por inteiro, a Casa Nossa - The Lake Farmhouse oferece total privacidade e a comodidade dos serviços de um hotel de 5 estrelas: serviço de limpeza, refeições, inúmeras facilidades e apoio permanente de uma equipa dedicada durante toda a estadia. Pode receber 20 pessoas ou um pouco mais, e o tempo de permanência poderá ser flexível segundo a disponibilidade e considerando que, ao fim de semana, a casa terá de ser alugada por um período mínimo de 2 noites. As 10 suítes da Casa Nossa - The Lake Farmhouse, com tamanhos que variam entre os 30 e os 67 metros quadrados, têm pátio privado ou varanda, ou então um alpendre, e camas king size. Na sala de estar principal, com 180 metros quadrados, há três zonas de estar, duas lareiras, mesa de jogo com vários jogos à disposição, piano, televisão, sistema de som e gira-discos. Já na sala de jantar há uma mesa com capacidade para 20 pessoas e outra para grupos menores, com 12 lugares. Tem ainda uma garrafeira com cerca de 800 garrafas de mais de 120 referências dos melhores vinhos portugueses, sendo que alguns deles, estão incluídos no suplemento diário de bebidas.

Na garrafeira existe uma mesa com 10 lugares, para provas de vinhos e petiscos, e no alpendre, com 120 metros quadrados e vista deslumbrante de 180 graus sobre o lago, há várias zonas de estar e mesas para refeições com mais de 20 lugares. Lá dentro, na Casa Nossa - The Lake Farmhouse encontra ainda uma sala de cinema e espetáculos, com um ecrã gigante de 2X3 metros, máquina de karaoke e um piano. A pedido, a Casa Nossa - The Lake Farmhouse pode organizar espetáculos. No bar e na biblioteca, há serviço de cocktails, e pode contar com a atuação de um DJ para animar a noite. A cozinha é de matriz portuguesa e assinada pelo chef José Avillez. É composta por uma seleção de pratos tradicionais e contemporâneos, e, durante a estadia, estão incluídos o pequeno-almoço, almoço e o jantar. As refeições são preparadas diariamente seguindo o modelo farm-to-table, privilegiando sempre que possível os produtos sazonais, os produtos locais e os produtos da herdade. Podem ser organizados piqueniques em vários locais da propriedade, almoços na piscina, provas de vinhos e muito mais.

