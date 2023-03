Elogio ao vinhos portugueses em Vila Nova de Gaia

A zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia, emoldurada pela Ponte D. Luís e pela emblemática serra do Pilar, é um dos bilhetes postais do turismo nacional.

Reconhecida pelas famosas caves do Vinho do Porto, a cidade merece visita 365 dias por ano, mais ainda com o borbulhar constante de novidades nas ofertas de lazer, com destaque para o WOW – World of Wine, projeto distinguido pelo Prémio Nacional de Turismo, na categoria Turismo Inovador. Junto ao Douro conheça a oferta do premiado Vinha Boutique Hotel e, no centro da cidade, prove os sabores apurados do receituário tradicional no restaurante Stramuntana, liderado por Lídia Brás. Aproveite a viagem para trazer na bagagem uma broa de Avintes produzida na Padaria Arminda & Neto.