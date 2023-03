Tome nota: estes são os destinos em Portugal que deve visitar em março

Deixe-se cair em tentação com o festival chocolate em Óbidos ou acelere em Portimão, inspirado pelo MotoGP. Entre os destinos que deve visitar ao longo do mês de março destacam-se ainda Salvaterra de Magos e Montemor-o-Velho. Mas, no mês em que se celebra o Dia da Mulher, aceite o convite para descobrir, em vários locais, a beleza das camélias.

Março: o mês das camélias

Ao ritmo da natureza, o mês de março é a época ideal para apreciar a beleza das cores das camélias, que atingem o esplendor por estes dias. Conhecida como a Capital das Camélias, Celorico de Basto, no Minho, recebe, entre 16 e 18 de março, mais uma edição da Festa Internacional das Camélias. Como habitualmente ocorre, a vila estará decorada com elementos relacionados com as camélias, nomeadamente nas fachadas e varandas das casas e nas montras dos estabelecimentos comerciais. A novidade este ano é que as antigas estações ferroviárias do concelho, recentemente requalificadas pela autarquia, estarão decoradas com centenas de camélias, convidando assim a uma visita aos vários jardins situados ao logo da ecopista do Tâmega. O desfile do último dia inclui uma batalha de flores.

No Porto, o Parque de São Roque é o ponto de encontro de produtores e apreciadores de camélias da cidade, no fim de semana de 4 e 5 de março. Com entrada livre, a 27.ª Exposição de Camélias, além da tradicional mostra, onde o público terá oportunidade de conhecer diferentes exemplares desta icónica flor, colorida e sem cheiro, haverá espaço para o tradicional Mercado das Camélias, onde os interessados podem admirar e adquirir exemplares das diversas espécies. Conte com animação musical e diversos workshops para a família.

Ao longo do mês de março, as camélias em flor são o maior atrativo do Parque Terra Nostra, situado nas Furnas, na ilha açoriana de São Miguel. Detido pela Bensaude Hotels Collection, o Parque Terra Nostra adquire novas cores nesta época, considerada a época ideal para visitar a coleção de camélias no seu esplendor. Neste momento, existem mais de 800 cameleiras diferentes no Parque Terra Nostra. Conte ainda com diversas iniciativas, entre visitas guiadas e workshops. Em paralelo, até dia 26 de março, é possível provar o cocktail especial Camellia Garden, no The Gardener Bar & Terrace, ou usufruir de um tratamento de bem-estar especial no Wellness Place, o Spirulina Lifting & Detox Facial, assinado pela IGNAE, que conta com a camélia japónica como um dos principais ativos.