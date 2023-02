Volta a Portugal em cabidela: primeira etapa é em Lisboa

A receita de cabidela tem quatro ingredientes essenciais, mas as variações sobre este prato tradicional português são inúmeras, de croquetes a sobremesas, um desafio lançado pela Ordem da Cabidela, que junta chefs de cozinha e gastrónomos em todo o país.

A Ordem da Cabidela "é uma estrutura informal que agrega pessoas que são amantes da gastronomia e que usa a cabidela como metáfora", descreve Paulo Amado, da Edições do Gosto, sobre a ordem, criada em 2016 e que já reúne mais de mil "irmãos".

"A cabidela é uma receita enraizada em todo o território português, com algumas nuances. Tem origem ali na zona de Braga, que é o 'frango pica no chão', mas pelo país inteiro fazem-se cabidelas", refere o promotor da iniciativa. Arroz, vinagre, sangue e galinha são os ingredientes básicos deste prato, mas, "partindo desta ideia de metáfora, há cozinheiros que por vezes se interessam em apresentar uma receita em que é o arroz o rei, mas leva um pouco de vinagre, ou [que destacam] o vinagre, o sangue, ou uma ou outra carne", comentou.

Volta a Portugal

Os membros da Ordem da Cabidela reúnem-se em jantares, em todo o país. "Há uma mistura entre estrelas Michelin e restaurantes regionais, entre abordagens clássicas e mais arrojadas", explica Paulo Amado. Assim, o calendário desta volta a Portugal dedicada à cabidela tem as seguintes etapas:

Restaurante Pica Pau, em Lisboa, do chef Luís Gaspar, a 1 de março; Zunzum Gastrobar, em Lisboa, de Marlene Vieira, a 4 de abril; Terminal 4470, em Braga, da chef Helena de Carvalho, a 14 de junho; Hotel Casa Palmela, em Setúbal liderado por Mauro Álison, a 13 de setembro; Páteo Real, em Alter do Chão, de Filipe Ramalho, a 25 de outubro; e por último, Mercearia Gadanha, da chef Michele Marques, em Estremoz, a 2 de novembro.

As reservas para os diversos jantares devem ser feitas junto de cada restaurante. Os chefs convidados e respetivos menus são anunciados mais perto das datas de cada evento, na página oficial da Ordem da Cabidela, em egosto.pt/ordem-da-cabidela.

Sobre o primeiro jantar, dia 1 de março, no restaurante Pica Pau, em Lisboa, os convidados de Luís Gaspar são Helena Nogueira, do Mugasa, na Bairrada, Michele Marques, da Mercearia Gadanha, e David Jesus, que lidera o projeto de padaria artesanal The Millstone Sourdough.

Explica a organização: “um evento Ordem da Cabidela é um momento para celebrar a gastronomia em ambiente descontraído e informal”, em que cada anfitrião é desafiado a convidar um conjunto de chefs para preparar um menu, onde se inclui a tradicional cabidela e também “outros pratos inspirados na iguaria homenageada, desde as entradas à sobremesa”. Durante o evento, “acontece a entronização e o momento de todos juntos, pela gastronomia gritarem: Pela Ordem!”