Com entrada livre, Coimbra recebe Mostra de Doçaria Conventual e Contemporânea

Após três anos de interregno devido à pandemia decovid-19, Coimbra recebe, nos dias 4 e 5 de março (sábado e domingo) a XII Mostra de Doçaria Conventual e Contemporânea. O evento decorre no Convento São Francisco, com a participação de 36 doceiros nacionais e um expositor internacional de Santiago de Compostela, cidade geminada com Coimbra.

No certame podem ser degustados vários doces, como, o pastel de Santa Clara, a arrufada de Coimbra ou o pudim das Clarissas. Além dos doces e licores conventuais de Coimbra e da região Centro, disponibilizados por expositores oriundos de Alcobaça, Alfeizerão, Ançã, Aveiro, Figueira da Foz, Lamego, Leiria, Lorvão, Ovar, Pereira, Tentúgal e Tomar, vai ser possível degustar doces típicos da região norte, de Amarante, Caldas de Vizela, Felgueiras, Régua e Santa Maria da Feira, e ainda, do sul do país, como de Évora, Reguengos de Monsaraz e Silves.

O pão-de-ló de Ovar, ovos moles, sopa dourada, brisas do Tâmega, cavacas, pasteis e queijadas de Tentúgal e de Évora, regueifa e rebuçados da Régua são outras das especialidades presentes na XII Mostra de Doçaria Conventual e Contemporânea de Coimbra.