Ponte pedonal flutuante volta a ligar Alcoutim a Espanha durante Festival do Contrabando

É um dos momentos altos do calendário anual de festividades de Alcoutim, no Algarve e recupera a memória de tempos idos, em que o contrabando era uma atividade que unia as populações das duas margens do Guadiana e dos dois países. Depois da interrupção devido à pandemia, uma ponte pedonal flutuante vai voltar a ligar a vila algarvia a Sanlúcar de Guadiana, na província espanhola de Huelva, no âmbito do Festival do Contrabando, que vai decorrer entre 24 e 26 de março.

Para além da ponte pedonal flutuante, o Festival do Contrabando integra um festival de artes, com mercado de época, animação de rua, exposições, gastronomia, artesanato e ofícios antigos.

Experiência única é chegar a Portugal por “via área”, cruzando o rio, a partir de Sanlúcar de Guadiana. Com a Limite Zero pode “viajar” na primeira tirolesa transfronteiriça do mundo. Tem 720 metros de comprimento e quem a usar pode atingir até 80 km/h antes de aterrar em Alcoutim. Atenção que a travessia só reabre a 29 de março.

A partir de Vila Real de Santo António, suba a bordo do Jasmim Flor, da TransGuadiana (Tel. 966089341) e parta à descoberta da Rota do Contrabando até à vila de Alcoutim, subindo o Guadiana. Pelo caminho oiça as histórias de quem se escondia dos olhares das autoridades, prática ancestral, com séculos de atividade. Apesar de ilegal, esta pratica mereceu uma estátua em Alcoutim, ponto de passagem do passeio.

Praia fluvial

Conhecida de muitos, continua a ser um local que merece visita e alternativo

ao Algarve de mar. Com equipamentos de apoio, a praia fluvial do Pego Fundo,

situa-se a 500 metros da vila de Alcoutim e aproveita as águas da ribeira de Cadavais, já próximo da foz com o rio Guadiana. Parque de merendas, circuito de manutenção e uma área para atividades lúdicas e desportivas complementam os mergulhos com água a 28 graus no verão.

