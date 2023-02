"10 anos, 10 chefs": restaurante Bon Bon celebra aniversário com dois jantares especiais

Promete ser uma festa única e irrepetível, aquela que comemora o décimo aniversário do restaurante Bon Bon. Antecipando as noites quentes de verão, a ementa de celebraçao inclui muita animação, música, cocktails e uma verdadeira constelação de chefs, alguns com estrela Michelin, todos comprometidos com a vontade de surpreender os convidados.

Esta sexta-feira, a festa começa com as propostas de Luís Brito, do premiado A Ver Tavira, que irá apresentar “Choco, favas e hortelã”. De Bragança, Óscar Geadas, chef do restaurante G, com uma estrela Michelin e Garfo de Ouro, vai confecionar “Azedo de vinhais com lavagante e grelos” e do Cascade Wellness & Lifestyle Resort, em Lagos, Diogo Pereira apresenta “Pregado e pézinhos de leitão de coentrada”.

A partir da Fortaleza do Guincho, com uma estrela Michelin e Garfo de Prata, Gil Fernandes vai preparar “Lampreia, presunto e pão”, cabendo ao chef residente do Bon Bon, José Lopes, confecionar “Javali, molho de vinho tinto e trufas”.

As celebrações prosseguem na noites seguinte, sábado, 25 de fevereiro, com Pedro Lemos, do portuense restaurante homónimo, estrela Michelin e Garfo de Prata, do Boa Cama Boa Mesa, a cozinhar “Enguia com dashi”, seguindo-se o algarvio Leonel Pereira, do Check In Faro, levar à mesa “Cavala curada em magnésio, aipo assado, gel de carabineiro e micro alga azul”. João Marreiros, do sustentável restaurante Loki, localizado em Portimão, apresenta “Abrótea arrepiada, panceta de veado e acelgas selvagens, com maturação de um ano, parmantier de inhame e cebolas selvagens”.

David Jesus, ex-Belcanto, regressa à cozinha para preparar uma proposta de “Lagostim, cabeça de xara, ervilha em tosta de carvão aditivado com caldo de lagostim”, enquanto Alípio Branco, do restaurante Casa Velha, na Quinta do Lago, confeciona “Robalo da Ria, xerém de algas, molho de berbigão e caril das areias”. Esta segunda data de celebração do evento “10 anos, 10 chefs” termina com a proposta de José Lopes: “Língua de vaca com trufa negra de Benasal, batata e legumes biológicos”

Nas duas noites, os vários chefs preparam um snack para a receção aos convidados no aniversário do restaurante Bon Bon (Urbanização Cabeço de Pias, Carvoeiro. Tel. 282341496). O serviço de vinhos fica a cargo de Nuno Diogo, proprietário do restaurante, e de Diego Apolinário, do lisboeta Eneko e ainda de Joana Reis do restaurante Avenida, em Lagos.

