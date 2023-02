Em Viana do Castelo, entre tradições e desportos de mar

Virada para o mar e para a foz do rio Lima, a cidade é conhecida como a “Princesa do Minho”. Com uma rica herança cultural, patrimonial e gastronómica, Viana do Castelo é um destino para todo o ano, mais ainda para quem procura atividades na natureza, em terra, água ou ar. Na praia do Cabedelo, o FeelViana Sport Hotel é o ponto de partida para as mais diversas experiências.

Suba ao Monte e Santuário de Santa Luzia, percorra as ruas do centro histórico e visite o Museu do Traje, que mostra a riqueza etnográfica das tradicionais vestes vianenses, em que a filigrana é o expoente máximo. Junto ao porto de pesca, encontra o Navio Gil Eannes, memória viva da pesca do bacalhau. Hoje, é o polvo de Castelo do Neiva que ganha destaque nas pescarias e à mesa. Conhecido como “Polvo da rocha” é uma das especialidades gastronómicas da região, que pode provar no restaurante Pedra Alta.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias , produzido pela PopUp Alive , estreia este sábado, dia 25 de fevereiro de 2023 (11h35) e conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher , SIC Radical e SIC Internacional . Este é o oitavo episódio da trigésima temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.