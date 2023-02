Apesar da escassez, Festival de Peixes da Figueira da Foz leva à mesa sável e lampreia

Entre os dias 3 e 12 de março, o sável e a lampreia vão ser as estrelas do primeiro evento que intregra o calendário anual do Festival de Peixes da Figueira da Foz. Nos restaurantes aderentes vão estar à prova pratos regionais como Sável frito com açorda, Sável de escabeche com açorda, Arroz de lampreia, Lampreia à bordalesa e Folhado de lampreia.

Iniciativa da Associação Figueira Sabor a Mar, este grande festival decorre ao longo do ano, com diversos eventos gastronómicos. "Apesar da sua escassez este ano, devido às condições climáticas que se têm feito sentir, estamos em plena época do sável e da lampreia, que é uma daquelas iguarias que desperta amores e ódios de igual intensidade: para combater a repulsa e experimentar ou para consumar a paixão", refere a organização, em comunicado.

associação figueira sabor a mar

Para a Associação Sabor a Mar, a lampreia "é uma especialidade gastronómica que faz as delícias dos seus apreciadores e arrasta muita gente por este país fora na procura dos melhores locais que a confecionam".

A foz do rio Mondego "é um local estratégico destas espécies, onde, nesta época, são vários os pescadores que se dedicam à pesca da lampreia, que dizem ser mais saborosa quando capturada antes da desova". O ciclóstomo entra no estuário do Mondego na Figueira da Foz e sobe o leito do rio para desovar.

O sável é também um peixe migrador, que deixa o mar para subir os rios na época da reprodução. Segundo o comunicado, a construção de barreiras ao longo do Mondego (que são as mesmas para a lampreia) "tem sido apontada como uma das principais causas para a redução acentuada destas espécies, embora há anos que abunda à entrada da barra da Figueira da Foz, quando se prepara para subir o rio".

Durante o ano, seguem-se os festivais da Raia, de 14 a 23 de abril, das Caldeiradas, de 16 a 25 de junho, da Feijoada de Búzios, de 8 a 17 de setembro, e do Bacalhau e derivados, de 17 a 26 de novembro.