"Son of a Burger": chef Rui Silvestre aposta em hambúrgueres de autor no Estádio da Luz

Rui Silvestre, chef de cozinha do restaurante Vistas Rui Silvestre, distinguido com um Garfo de Ouro pelo guia Boa Cama Boa Mesa 2022 e com uma Estrela Michelin, acaba de abrir um restaurante de hambúrgueres e cachorros.

Em parceria com Francisco Bessone, do restaurante lisboeta Nómada, Rui Silvestre inaugurou o projeto Son of a Burger, uma foodtruck na Fanzone do Estádio da Luz. Esta escolha em nada se relaciona com afinidades clubísticas até porque a próxima, a abrir brevemente, será do outro lado da Segunda Circular, junto ao Estádio Alvalade XXI.

Para saciar a fome, antes ou depois dos jogos, Rui Silvestre criou três hambúrgueres com carne de vaca ligeiramente maturada. Juntou-lhe pão brioche da padaria The Millstone Sourdough, de Sandra Freitas e David Jesus, ex-braço direito de José Avillez no Belcanto. O ponta de lança desta nova aventura é o “Son of a Burger”, que conta com molho de especiarias e salada asiática (€12). Há ainda o “Cheeseburger” (€9), com cheddar, molho cheddar e pimentade-caiena, e cebola-roxa e ainda o “Go Love Yourself” (€10) que junta pancetta crocante, queijo cheddar e cebola-roxa.

Na oferta deste novo projeto sobre rodas, há ainda um “Cachorro XXL” (€8) e “combos”, que juntam as batatas fritas, simples ou especiais com queijo e bacon, para acompanhar. O passo seguinte, anuncia Rui Silvestre, “é alargar a distribuição às plataformas de entregas, e depois abrir váris espaços espalhados pelo país", com Alvalade a ser o segundo lugar a receber o “Son of a Burguer”. Mas a oferta, “não se vai ficar só pelos hambúrgueres e pelos cachorros”. O premiado chef promete outras foodtrucks, com diferentes tipos de comida, de norte a sul do país, e, no verão, “vamos estar nos principais festivais de música nacionais”. Sorridente, Rui silvestre confessa: “Sempre sonhei em fazer isto!”

O Son of a Burguer (Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisboa) abre de segunda-feira a domingo, das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h30, e nos horários dos jogos.

