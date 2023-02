Restaurante de cozinha do Médio Oriente promove almoço solidário a favor das vítimas do sismo da Turquia e Síria

No próximo domingo, dia 19 de fevereiro, está marcado um almoço solidário para angariação de fundos a favor das vítimas do sismo que atingiu brutalmente o sul da Turquia e o noroeste da Síria. Tem o custo de €20, mas é possível fazer os outros donativos.

A refeição é uma iniciativa da ONGD “Pão a Pão”, gestora do restaurante Mezze, em Lisboa, dedicado à cozinha do Médio Oriente, e que promove a integração de pessoas refugiadas. Todo o montante angariado é entregue à “Médico Sem Fronteiras” a prestar auxílio à população no noroeste da Síria e que mobilizou a equipa para responder à emergência.

goncalo f santos

A equipa do restaurante Mezze (Rua Ângela Pinto, 40 D, Lisboa), oferece o trabalho e a “Pão a Pão” as matérias-primas. As inscrições para o almoço, que inclui opções vegetarianas, devem ser feitas aqui . Se tiver dificuldades com o formulário envie um email. Os donativos podem ser feitos através do MBWay 939806699 ou IBAN PT50 0036 0063 9910 0091 7091 9 com a indicação "almoço solidário".

A associação tem previstas outras iniciativas solidárias, nomeadamente no dia 24 de fevereiro, em colaboração com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, onde vai decorrer o evento “Ucrânia, um ano depois”. Conta com um debate, master class de cozinha e petiscos ucranianos. O debate acontece pelas 16h00 e tem como tema “Como acolhemos os deslocados da guerra? Balanço e lições para o futuro”. Esta conversa conta com a presença da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, de André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), Tetiana Ovinnikova, deslocada da guerra, e Pavlo Sadhoka, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal. Já a master class de cozinha é da responsabilidade de Alina Petrashenko, Antonina Zharkov e Diana Kucher e ensina os segredos de um borscht e pampushka (pão de alho), símbolos da cozinha do seu país. A apresentação está a cargo de André Magalhães.

Pelas 19h00 é tempo de “Petiscos ao som da música”, com os alunos do Mezze Escola Ucrânia a partilharem com os lisboetas os sabores do seu país. “Baklazava”, “salo”, “kyivski pate”, “vareneki”, “oladiki” e “medovik” vão deixar de ser palavras estranhas. A organização promete que vai “bater o pé ao som dos Lita”, um grupo de jovens refugiados que se juntaram para tocar música popular ucraniana. Este encontro pretende ser uma homenagem ao país de origem e trazer um pouco da Ucrânia para Lisboa. Inscrições aqui ou aqui.

