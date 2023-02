Até já Paparico, olá Culto: Grupo Prumo inaugura novo conceito de restaurantes no Porto

Corria o ano de 2008 quando a abertura do restaurante O Paparico marcou a chegada de Sérgio Cambas e do seu requintado imaginário gastronómico ao Porto. Num local improvável, afastado do centro, decorado com típicos objetos nacionais e com uma ementa sofisticada que era um elogio à cozinha tradicional das diversas regiões portuguesas, o restaurante na rua de Costa Cabral, tornou-se um caso de sucesso, e nunca deixou de ser diferenciador, mesmo quando uma nova onda de alta cozinha tomou conta da cidade. Conquistou um Garfo de Ouro do guia Boa Cama Boa Mesa em 2016 e 2017, e um Garfo de Prata, em 2018, 2019 e 2020.

O restaurante O Paparico, tal como o conhecemos nos últimos anos, chegou ao fim, mas a ideia é que o conceito possa renascer noutra localização. Quando e exatamente como, ainda não se sabe, já que "é precisa uma pausa e tempo para repensar o conceito, explica Diana Fonseca, da comunicação do grupo.

A aposta na marca Brasão

Com a abertura da primeira cervejaria Brasão, junto à Avenida dos Aliados, em 2014, deu-se início a uma nova fase do grupo, agora sob a designação Prumo. A Brasão – que entretanto já soma cinco restaurantes, Brasão Aliados, Coliseu, Salgueiros, Foz e Antas, a mais recente, abraça a ementa e atmosfera das tradicionais cervejarias portuenses, mas em versão contemporânea. Com rissóis, bifes, francesinhas - com desaque para a novidade, a "Francesinha à antiga", com carne assada em vez de bife, disponível apenas nas Antas e na Foz, e boa cerveja a brilharem na ementa, acrescenta outros pratos, dos snacks às saladas, que diversificam a oferta.

Agora sob o comando de Rui Martins, chef executivo do império gastronómico de Sérgio Cambas, nasce, em breve, um novo conceito: o Culto, “que suge com o desejo de homenagear, glorificar e perpetuar a cozinha tradicional portuguesa”, assume-se.

Culto ao Bacalhau

É sob esta marca que abre em meados de março o Culto ao Bacalhau, situado no Mercado do Bolhão, onde se promete um “restaurante de especialidade, minimalista e sóbrio, que escreve a origem nórdica do bacalhau que , vindo de tão longe, ultrapassa o seu valor gastronómico e, pela sua relevância, é considerado um ícone da nossa identidade”, descreve-se sobre o novo conceito. Com cerca de 90 lugares, vai ter uma mesa do chef para assistir de perto à dinâmica da cozinha, e trabalhar apenas com bacalhau de 24 meses de cura.

Seguem-se, também sob assinatura de Rui Martins, Culto ao Mar, Culto à Carne e Culto ao Petisco, ainda sem localizações ou datas definidas para abertura.

